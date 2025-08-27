Giorgia Meloni: az Európai Unió geopolitikai jelentéktelenségre van ítélve

Giorgia Meloni csatlakozott Mario Draghinek, az olasz és európai jegybank korábban felszólaló volt elnökének a kijelentéseihez. A Meeting Rimini nyitónapján tartott beszédében Draghi úgy vélte, hogy az Európai Unió "nézőként" szemléli a nemzetközi eseményeket, és "minden illúzió szertefoszlott" azzal kapcsolatban, hogy Európának bármilyen geopolitikai hatalma lehet.

"Draghinak igaza van. Úgy tűnik, az Európai Unió egyre nagyobb geopolitikai jelentéktelenségre van ítélve, képtelen hatékonyan válaszolni a Kína és az Egyesült Államok támasztotta versenyképességi kihívásokra" – jelentette ki Giorgia Meloni.

Úgy vélte, Európának mindenekelőtt saját kulturális és vallási gyökereihez kell visszatalálnia,

amelyeket az utóbbi időben helytelenül meg akart tagadni. "A bürokrácia nem tud kihúzni bennünket a viharból, azt a politika tudja megtenni. A szabályozások nem erősítenek bennünket, a meggyőződések igen. A vak ideológiák nem szabadítják fel társadalmainkat, azt a valósághoz kötődő értékek tehetik meg" – mondta Giorgia Meloni.

A jobbközép kormányfő zárta a Comunione e Liberazione olasz katolikus lelkiségi mozgalom 46. alkalommal megrendezett, egyhetes programsorozatát. A miniszterelnök közel egyórás felszólalásában számos nemzetközi és belpolitikai témát érintett. Thomas S. Eliot költőt idézve kifejtette, hogy korunkban is az értékek nélküli "semmi igyekszik teret nyerni", amely nemzeti, családi, vallási identitás nélküli egyéneket akar létrehozni.

Emlékeztetett, hogy kormánya októberben tölti be harmadik évét, és kiemelte, hogy a jobbközépnek köszönhetően Olaszország már nem számít Európa "gazdasági betegének".

Hangsúlyozta, hogy Róma mindig is Izrael védekezéshez való jogát támogatta, ugyanakkor kijelentette, hogy a zsidó állam reakciója túllépte az arányosság elvét, ami túl sok ártatlan áldozatot követel, és a helyi keresztény közösséget sem kíméli. Nemzetközi nyomásgyakorlást sürgetett a Hamász palesztin terrorista szervezetre a túszok elengedéséért.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Giorgia Meloni úgy vélte, van lehetőség a tárgyalásos megoldásra.

Ami a bevándorlást illeti, hangsúlyozta, hogy kizárólag a szabályozott bevándorlás képviselhet gazdasági hasznot, miközben "az illegális és ellenőrzés nélküli migráció kárt okoz minden társadalomban".

"Nincsen bíró, politikus vagy bürokrata, aki meg tudja akadályozni, hogy betartsuk az olasz állam törvényeit, biztosítsuk az állampolgárok biztonságát, küzdjünk a harmadik évezred rabszolgatartóival szemben, és életeket mentsünk" – összegezte kormánya migrációs politikáját Meloni.

Bejelentette, hogy kedvezményes lakásvásárlási programot indítanak fiatal párok számára a családtervezéshez. Kiemelte, hogy család- és születésbarát társadalom megteremtésén dolgoznak: "rossz tanítók azok, akik elavultnak és patriarchálisnak kiáltották ki a szülői szerepkört. Semmi modern nincsen egy szegény sorsú nő méhének a bérlésében, a gyermekek törvényre hivatkozó megfosztásában szüleiktől vagy abban, hogy nem kell gyermekeket világra hozni, mert környezetszennyezők."