ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.34
usd:
341.68
bux:
104831.43
2025. augusztus 26. kedd Izsó
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Happy business woman traveling with her car around the city.
Nyitókép: miniseries/Getty Images

Ha szembejön ez a közlekedési tábla, azonnal forduljon vissza

Infostart

Egy kellemetlen GPS-bakit próbál meg kijavítani egy fizikai közlekedési tábla, amelynek köszönhetően kicsit csökkent a forgalom az adott helyen.

Világszerte megszámlálhatatlan közlekedési tábla irányítja az autósokat nap mint nap, de akad egy különleges tábla, amelyből jó eséllyel csak egyetlen darab létezik. Ez a tábla a németországi Olsberg városában található; elsőre vicces lehet, ám valójában nagyon is praktikus – írja a vezess.hu.

Az Olsbergbe látogató autósok ugyanazzal a bosszantó problémával szembesülnek: a navigáció szoftvere rendre rossz útvonalra irányítja őket. A település vezetése ezért egy egyedi közlekedési táblát állított fel, amely egy zsákutcát ábrázol, mellette pedig nagy betűkkel olvasható a figyelmeztetés: „Achtung – Navi-Fehler” (Vigyázat – navigációs hiba).

Az ötletes megoldásnak köszönhetően állítólag jelentősen csökkent a téves behajtások száma, a lakók pedig fellélegezhettek – idézi az autós szakportál a focus.de cikkét, ahol a tábláról készült fotó is megtekinthető.

De az Olsberg városában kihelyezett felirat nem az egyetlen különleges tábla Németországban: az észak-németországi Anklamban a nyári hónapokban egy tábla a pincérekre figyelmeztet.

A piktogram egy tálcát egyensúlyozó pincért ábrázol, és nem véletlenül, hiszen a piaci forgatagban, ahol a kávézók és éttermek dolgozói folyamatosan cikáznak az asztalok és az úttest között, ezzel a közlekedési táblával igyekeznek felhívni a jelenségre az autósok figyelmét. És ehhez társul még egy 10 km/h-s sebességkorlátozás is, hogy a járművek biztosan lassítsanak – olvasható.

Az anklami városháza ugyan elismeri, hogy a tábla nem hivatalos közlekedési jelzés, ám így is komoly szerepet játszik a biztonságos közlekedésben.

Kezdőlap    Külföld    Ha szembejön ez a közlekedési tábla, azonnal forduljon vissza

németország

közlekedés

autó

gps

közlekedési tábla

zsákutca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már megindult 13 millió tankönyv az iskolákba – Balatoni Katalin a tanévkezdésről

Már megindult 13 millió tankönyv az iskolákba – Balatoni Katalin a tanévkezdésről

Mintegy 13 millió tankönyvet szállítanak ki a csaknem egymillió diáknak a szeptemberi iskolakezdésre – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos. Balatoni Katalin arról is beszélt, hogy az óvodapedagógusoknak minden szakmai segítség adott a nagycsoportosok számára induló iskola felkészítő foglalkozásokhoz.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.26. kedd, 18:00
Hábermann Jenő
Balázs Béla díjas filmproducer
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mínuszban zártak a tőzsdék a tengerentúlon

Mínuszban zártak a tőzsdék a tengerentúlon

Határozott emelkedéssel kezdték a hetet az ázsiai tőzsdék, a vezető indexek lekövették az amerikai piacok múlt pénteki raliját, amelyet Jerome Powell amerikai jegybankelnök kamatpályáról tett nyilatkozata váltott ki. Az európai piacokon ehhez képest nem volt pozitív a kép, kisebb esés volt látható a tőzsdéken, és az USA-ban is megérkezett a korrekció.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pártízerből tengődnek a családok

A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pártízerből tengődnek a családok

Magyarország legszegényebb települése Csenyéte, ahol 2023-ban az egy főre jutó SZJA-alapú belföldi jövedelem mindössze 235 101 forint volt az egész évben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five journalists among 20 killed in Israeli double strike on hospital

Five journalists among 20 killed in Israeli double strike on hospital

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said it was a "tragic mishap" and promised a "thorough investigation".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 26. 04:34
Börtönbe kerülhetnek a gyorshajtáson kapott autóvezetők
2025. augusztus 26. 04:21
Leleplezték a barlangi horrort
×
×
×
×