Leszakadt egy híd, többen meghaltak vagy eltűntek – videón a drámai pillanatok

A Zsenmin Zsipao című központi pártlap szerint hajnali 3 órakor 15 munkás és egy építésvezető tartózkodott a Sárga-folyón átívelő híd építésén, amikor egy tartókábel elszakadt. A híd egy vasúti forgalomra tervezett, acélrácsszerkezetű, íves híd.

Az újság által közzétett képeken a részben megépített híd látható, amelynek középső szakasza még befejezetlen, két hatalmas állványtorony és több daru veszi körül. A cikk szerint a mentési művelet még tart.

4 people died and 12 others are missing after a construction cable broke at around 3 am today at a bridge under construction on the #Qinghai section of the Sichuan-Qinghai Railway. Search and rescue efforts are underway. #China #accident pic.twitter.com/fK0AB2CN4u — Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 22, 2025

Kínában gyakoriak a balesetek az építkezéseken és a gyárakban, ami részben annak tudható be, hogy a hatalmas kiterjedésű országban nagyon eltérő a biztonsági előírások betartása. Tavaly decemberben 13 ember tűnt el egy jelentős vasútvonal építésén történt földomlás következtében az ország déli részén fekvő Sencsen nagyvárosban. Esetleges túlélőkről nem számoltak be hivatalosan.

(A nyitókép illusztráció.)