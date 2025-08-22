ARÉNA
2025. augusztus 22. péntek
China, Heihe, July 2019: ambulances in the Chinese city of Heihe in the summer
Nyitókép: PROMT8/Getty Images

Leszakadt egy híd, többen meghaltak vagy eltűntek – videón a drámai pillanatok

Infostart / MTI

Kábelszakadás történt pénteken egy hídépítésen az északnyugat-kínai Csinghaj tartományban, a balesetben hét munkás életét vesztette, további kilenc pedig eltűnt - jelentette a helyi hivatalos média.

A Zsenmin Zsipao című központi pártlap szerint hajnali 3 órakor 15 munkás és egy építésvezető tartózkodott a Sárga-folyón átívelő híd építésén, amikor egy tartókábel elszakadt. A híd egy vasúti forgalomra tervezett, acélrácsszerkezetű, íves híd.

Az újság által közzétett képeken a részben megépített híd látható, amelynek középső szakasza még befejezetlen, két hatalmas állványtorony és több daru veszi körül. A cikk szerint a mentési művelet még tart.

Kínában gyakoriak a balesetek az építkezéseken és a gyárakban, ami részben annak tudható be, hogy a hatalmas kiterjedésű országban nagyon eltérő a biztonsági előírások betartása. Tavaly decemberben 13 ember tűnt el egy jelentős vasútvonal építésén történt földomlás következtében az ország déli részén fekvő Sencsen nagyvárosban. Esetleges túlélőkről nem számoltak be hivatalosan.

(A nyitókép illusztráció.)

