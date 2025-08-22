ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.19
usd:
336.91
bux:
105513.1
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Document Management System - DMS with arrange folder and files icons. Man setup storage backup online application on computer laptop. Software for archiving, searching, managing files and information.
Nyitókép: Getty Images

Lebuktatják a saját kémeiket is: szivárognak az afgánok adatai a brit szervektől

Infostart

Eddig összesen 49 ilyen incidens tényét állapították meg, ezt a brit védelmi minisztérium is megerősítette a BBC-nek.

A brit védelmi minisztérium közlése szerint már 49 olyan, afgánokkal kapcsolatos adatszivárgás tekinthető ténynek, amely az érintett személyek menedékjogával volt kapcsolatos.

Mint a BBC alapján a Telex írja, az afgán állampolgárok mind úgy kerültek a brit közigazgatás ernyője alá, hogy tálib iszlamista fenyegetettségből érkeztek.

Korábban összesen négy szivárgásról érkezett hír, igaz, 2022-ben 19 ezer afgán személy adatai kerültek illetéktelen kezekbe, majd nyilvánosságra.

Ezen ügyek titkosságát egyébként a brit legfelsőbb bíróság tudja feloldani.

Az afgánok ügyvédei aggódnak amiatt, hogy általános biztonsági rés van a pajzson. Erre utalhat, hogy több mint száz brit tisztviselő – köztük a különleges erők és az MI6 tagjainak – személyazonossága is kiderült az adatvédelmi incidens során, amely több ezer afgán állampolgárt is veszélybe sodort.

John Healey védelmi miniszter bocsánatot kért az érintettektől, és súlyos hibának nevezte az incidenst.

Kezdőlap    Külföld    Lebuktatják a saját kémeiket is: szivárognak az afgánok adatai a brit szervektől

adat

titkosszolgálat

afgán

brit

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az orosz külügyminiszter tagadta, hogy előkészítenék Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozóját

Az orosz külügyminiszter tagadta, hogy előkészítenék Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozóját

Szergej Lavrov az amerikai NBC News-nak nyilatkozva kijelentette: nem folynak egy ukrán–orosz csúcstalálkozó előkészületei, bár Donald Trump utalt ilyesmire.
 

Donald Trump bejegyzése nyomán Volodimir Zelenszkij Oroszország elleni támadásról beszél

Az EU több mint 4 milliárd eurót folyósított Ukrajnának

Újra hadrendben a gigantikus orosz nukleáris hadihajó – de mit érhet el vele Moszkva?

Kaja Kallas: ez egy Vlagyimir Putyin által állított csapda

Horváth Sebestyén: Donald Trump számos együttműködési területet akar megnyitni az oroszokkal

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump bejelentette, hogy beszáll az állam az Intelbe, szárnyal az árfolyam

Trump bejelentette, hogy beszáll az állam az Intelbe, szárnyal az árfolyam

Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok 10%-os részesedést szerez az Intelben, ez pedig a Fehér Ház újabb rendkívüli beavatkozását jelenti a vállalati szférába. Az Intel árfolyama eddig 6,9%-ot emelkedett a hírre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási változás jön: teljesen átalakul a buszmenetrend ezekben a térségekben

Óriási változás jön: teljesen átalakul a buszmenetrend ezekben a térségekben

A fejlesztések a MÁV-csoport, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint Üröm, Pilisborosjenő és Solymár település együttműködésében valósulnak meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Famine confirmed in Gaza City is 'failure of humanity', UN chief says

Famine confirmed in Gaza City is 'failure of humanity', UN chief says

A UN-backed body confirms famine in Gaza Strip and surrounding areas, and says half a million are facing "catastrophic" conditions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 22. 19:16
Az orosz külügyminiszter tagadta, hogy előkészítenék Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozóját
2025. augusztus 22. 18:40
Szalai Máté: az újabb gázai offenzíva ellenére a kimerültség jelei mutatkoznak az izraeli hadseregben
×
×
×
×