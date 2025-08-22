Lebuktatják a saját kémeiket is: szivárognak az afgánok adatai a brit szervektől

A brit védelmi minisztérium közlése szerint már 49 olyan, afgánokkal kapcsolatos adatszivárgás tekinthető ténynek, amely az érintett személyek menedékjogával volt kapcsolatos.

Mint a BBC alapján a Telex írja, az afgán állampolgárok mind úgy kerültek a brit közigazgatás ernyője alá, hogy tálib iszlamista fenyegetettségből érkeztek.

Korábban összesen négy szivárgásról érkezett hír, igaz, 2022-ben 19 ezer afgán személy adatai kerültek illetéktelen kezekbe, majd nyilvánosságra.

Ezen ügyek titkosságát egyébként a brit legfelsőbb bíróság tudja feloldani.

Az afgánok ügyvédei aggódnak amiatt, hogy általános biztonsági rés van a pajzson. Erre utalhat, hogy több mint száz brit tisztviselő – köztük a különleges erők és az MI6 tagjainak – személyazonossága is kiderült az adatvédelmi incidens során, amely több ezer afgán állampolgárt is veszélybe sodort.

John Healey védelmi miniszter bocsánatot kért az érintettektől, és súlyos hibának nevezte az incidenst.