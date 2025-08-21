ARÉNA
2025. augusztus 21. csütörtök
Two rooks stand poised in a face-off, each showcasing the colors of the American and European Union flags, set against a moody, overcast sky. The striking reds, whites, and blues of the U.S. flag contrast with the deep blue and gold of the EU flag, symbolizing the intricate relationship and rivalry between the two powers. The dark, tumultuous clouds above amplify the sense of tension and uncertainty, evoking themes of diplomacy, competition, and the strategic maneuvering often seen in international relations.
Nyitókép: J Studios/Getty Images

Az EU és az Egyesült Államok kereskedelmi kapcsolatai: "ez nem a vég"

Infostart / MTI

Közös nyilatkozatot adott ki csütörtökön az Európai Unió és az Egyesült Államok, amely keretbe foglalja a két fél közötti tisztességes, kiegyensúlyozott és kölcsönösen előnyös kereskedelmi és befektetési kapcsolat alapjait - jelentette be Maros Sefcovic, az Európai Bizottság alelnöke Brüsszelben.

Hangsúlyozta: a megállapodás nagy jelentőséggel bír a megváltozott globális kereskedelmi környezetben, világos célja, hogy szilárd alapokra helyezze a transzatlanti gazdasági partnerséget, előmozdítsa az iparosodás újraindítását az Atlanti-óceán mindkét partján.

A nyilatkozat legfontosabb pontjai közül Sefcovic kiemelte, hogy az Egyesült Államok 15 százalékos vámtarifa-felsőkorlátot vezet be az uniós termékekre, ami az alelnök szerint a legkedvezőbb megállapodás, amelyet Washington valaha partnerének felajánlott. Ebből stratégiai ágazatok, például az autógyártás, a gyógyszeripar és a félvezetőipar profitálhatnak.

Emellett több területen - köztük a generikus gyógyszerek, a repülőgép-alkatrészek és egyes vegyipari termékek esetében, nulla vagy közel nulla vámtételről állapodtak meg a felek. Az autók és autóalkatrészek vámját visszamenőlegesen augusztus 1-jétől 15 százalékban maximálják - közölte.

Hozzátette: az EU és az Egyesült Államok közösen lép fel az acél- és alumíniumágazat túlkapacitása ellen is, vámkontingensek alkalmazásával biztosítva az ellátás biztonságát.

Sefcovic hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság kész minden amerikai ipari termék vámjának eltörlésére, valamint az amerikai mezőgazdasági és tengeri termékek piacra jutásának elősegítésére. Az EU 2028-ig 750 milliárd dollár értékben vásárol amerikai LNG-t (cseppfolyósított földgáz), kőolajat és nukleáris energiát, valamint 40 milliárd dollár értékben biztosít amerikai mesterséges intelligencia chipeket európai központok számára.

A felek előrejelzése szerint az uniós vállalatok 2028-ig 600 milliárd dollárnyi új befektetést eszközölnek az Egyesült Államok stratégiai ágazataiban, és az EU fokozza védelmi beszerzéseit a NATO erősítése érdekében.

"Ez nem a vég, hanem a kezdet. A keretrendszer idővel bővülhet, javíthatja a piaci hozzáférést és tovább erősítheti gazdasági kapcsolatainkat"

- fogalmazott az alelnök, hozzátéve, hogy a megállapodás stabilitást és kiszámíthatóságot biztosít a vállalkozások számára, segít elkerülni a kereskedelmi háború veszélyét.

Arról is beszámolt, hogy EU-nak eddig nem sikerült elérnie az Egyesült Államoknál a bor és szeszesitalok vámmentességét, "de a tárgyalások folytatódnak."

