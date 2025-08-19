ARÉNA
2025. augusztus 19. kedd
Sulyok Tamás köztársasági elnök (b), Kiss Gellért Zsolt, a 81. Makkai Sándor cserkészcsapat parancsnoka (k) és Bálint Lajos Lóránt, a Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ) elnöke (j) a cserkészszövetség 35. jubileumi nagytáborába, a Kolozsvár melletti Lomb-erdőbe megy az államfő háromnapos erdélyi magánlátogatásának utolsó napján, 2025. augusztus 19-én.
Nyitókép: MTI/Kiss Gábor

„Emberibb emberek és magyarabb magyarok” – Sulyok Tamás erdélyi cserkészeket látogatott meg

Infostart / MTI

A köztársasági elnök és felesége, Nagy Zsuzsanna fiatalok társaságában, a Kolozsvár melletti Lomb-erdőben zárta erdélyi magánlátogatását.

Sulyok Tamás köztársasági elnök és felesége, Nagy Zsuzsanna a cserkészszövetség 35 éves fennállását ünneplő jubileumi nagytáborába látogattak, ahol betekintést nyertek a tábori életbe. Az államfő a közmédiának azt nyilatkozta: a cserkészmozgalom számos gyakorlati tapasztalatot nyújt a fiataloknak, megtanulnak tüzet gyújtani, erdőben túlélni.

Elmondta, hogy a családjában is voltak cserkészek. Édesapja és a nagybátyja is cserkész volt, de a kommunista időkben "nem volt ildomos" erről mesélni. "Az én életemben egy nagy titok lengi körül az egész cserkészetet, nagyon félve hallgattuk azokat a történeteket, amiket az idősebbek meséltek, és most nagyon boldog vagyok, hogy ez itt van" - mondta vendéglátóinak a népes táborra utalva Sulyok Tamás.

"Az, hogy a köztársasági elnök úr megtisztel minket, és értékesnek tartja a cserkészet annyira, hogy eljöjjön hozzánk, és fél napon, egy napon keresztül itt legyen velünk, cserkészekkel, olyan megtiszteltetés, amire még sem példa nem volt, sem szavakat nem igazán találni" - mondta a közmédiának Bálint Lajos Lóránt, a Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ) elnöke.

Az augusztus 14. és 23. között több mint ezer résztvevővel zajló táborba a Kárpát-medencéből és a világ minden tájáról érkeztek résztvevők, a legtávolabbi Ausztráliából. A legfiatalabb táborlakó 8 hónapos, a legidősebb 82 éves - avatta be az elnöki párt a részletekbe az elnök.

Kolozsvár, 2025. augusztus 19. Sulyok Tamás köztársasági elnök (j3) és felesége, Nagy Zsuzsanna (j4) Kiss Gellért Zsolt, a 81. Makkai Sándor cserkészcsapat parancsnoka (j) kíséretében cserkészekkel találkozik a Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ) 35. jubileumi nagytáborában, a Kolozsvár melletti Lomb-erdőben az államfő háromnapos erdélyi magánlátogatásának utolsó napján, 2025. augusztus 19-én. MTI/Kiss Gábor
Fotó: MTI/Kiss Gábor

Az RMCSSZ ötévente rendez emléktábort, a legutóbbi a koronavírus-járvány miatt elmaradt, így az idei nagyszabású tábor megvalósulása már önmagában nagy élmény. Megpróbálták minden korosztály számára nyitottá tenni, a kiscserkészek ötnapos kiscserkésztanyázáshoz, a cserkészek, felfedezők és vándorok tíznapos sátortáborhoz, a családos cserkészek egy családos altáborhoz csatlakozhattak. A tábor keretmeséje Hunyadi Mátyás uralkodása volt, a táborlakók a cserkészegyenruha és jelvények mellett palástot is viseltek.

Elhangzott, hogy a cserkészek egész héten a természet közelségében igyekeznek tapasztalatokat gyűjteni, és önmaguk nevelése révén a társadalom hasznos tagjaivá válni.

Amikor az államfő a motivációjuk felől érdeklődött, azt a választ kapta, hogy a testvériség vezérli őket, és hogy - Teleki Pált idézve - "emberibb emberek" és "magyarabb magyarok" legyenek.

Az elnöki párt a tábor bejáratánál tisztelegve fogadták, majd a vásártérre vezették, ahol előadások és kézműves-foglalkozások zajlottak gyerekeknek. Többek között a cserkésznyakkendő és a kulacstartó készítésébe avatták be őket, de a gyöngyfűzést és a kovácsműhelyben zajló tevékenységet is megtekintették.

Kolozsvár, 2025. augusztus 19. Sulyok Tamás köztársasági elnök (középen, b) és felesége, Nagy Zsuzsanna (középen, j) cserkészekkel találkozik a Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ) 35. jubileumi nagytáborában, a Kolozsvár melletti Lomb-erdőben az államfő háromnapos erdélyi magánlátogatásának utolsó napján, 2025. augusztus 19-én. MTI/Kiss Gábor
Fotó: MTI/Kiss Gábor

Az egészségügyi sátor után a vadonlakó cserkészek életébe nyertek betekintést, ahol a nyílt tűzön zajló palacsintasütésbe kapcsolódtak be, majd a hagyományos tűzgyújtási módszerekről láthattak látványos bemutatót.

Az elnöki pár az egyes altáborokat is felkereste, ahol a cserkészek tisztelgéssel fogadták őket, majd a gyakorlatnak megfelelően bal kézzel kezet is fogtak. A köztársasági elnök több vezetőt is megdicsért a rendezett sátortáborok, tartásuk, kiállásuk miatt. "Büszkék lehetnek a csapatukra! - mondta az egyes vezetőknek. Az elnöki pár a látogatás zárásaként táborlakó családokkal ebédelt.

2025. augusztus 19. 16:09
