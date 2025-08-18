ARÉNA
2025. augusztus 18. hétfő
Nyitókép: Unsplash

Fenyegetőzik az iráni alelnök

Infostart / MTI

Mohammed Reza Aref kijelentette, hogy "bármelyik pillanatban" újra kirobbanhatnak a harcok Irán és Izrael között.

"Minden pillanatban készen kell állnunk az összecsapásra; máig sem történt még csak tűzszünet sem, inkább az összecsapások leállításáról lehetne beszélni" - fogalmazott Aref Teheránban a nagyobb iráni egyetemek rektoraival tartott megbeszélésén. "Természetesen a vitás kérdések megoldásának létezik tárgyalásos módja is, azonban nem tudjuk, a másik fél mennyire hajlandó erre" - tette hozzá.

Alig egy nappal korábban, vasárnap a Sarg című iráni lap idézte Mohammed Jahja Szafavit, Irán lefgőbb vallási és politikai vezetőjének, Ali Hamenei ajatollahnak a katonai tanácsadóját, aki azt mondta, az iszlám köztársaság "a legrosszabb forgatókönyvre készül". Szafavi szintén kiemelte, hogy nincs szó valódi tűzszünetről, a két ország "a háború szakaszában van".

"Nincs semmiféle protokoll, semmiféle egyezmény sem Izraellel, sem az amerikaiakkal" - tette hozzá.

A 12 napon át tartó, több mint ezer iráni halálos áldozattal járó konfliktus június 24-én ért véget, ezt követően pedig az iráni vezetés és hadsereg többször hangoztatta Teherén felkészültségét egy esetleges újabb összecsapásra, bár leszögezte: Irán nem akar háborút.

A harcoknak Izraelben 28 halottja volt.

izrael

irán

háború

