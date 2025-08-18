ARÉNA
2025. augusztus 18. hétfő
Zoran Milanovic horvát köztársasági elnök beszédet mond a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program hivatalos megnyitóján a veszprémi Hangvillában 2023. január 21-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

A horvát államfő a világ nyilvánossága előtt inti a horvát miniszterelnököt

Horvát katonák nem vesznek részt mások háborúiban - jelentette ki Zoran Milanovic horvát államfő hétfőn arra reagálva, hogy Andrej Plenkovic horvát kormányfő csatlakozott a Tettrekészek Koalíciója (Coalition of the Willing) országainak tárgyalásaihoz.

"Mivel a Horvátország miniszterelnöke a közelmúltban csatlakozott az úgynevezett Tettrekészek Koalíciója országainak tárgyalásaihoz, amely olyan országokból áll, amelyek vezetői bejelentették: katonákat küldenek Ukrajnába, emlékeztetek arra, hogy Horvátország az Európai Unió (EU) és a NATO tagja, és csak ezekben a szövetségekben való tagságból eredő kötelezettségei vannak" - írta Milanovic közösségi oldalán.

"Horvátországnak nincsenek politikai vagy katonai megállapodásokból eredő kötelezettségei az úgynevezett Tettrekészek Koalíciója országai vezetőivel, és a horvát kormányt senki sem hatalmazta fel arra, hogy Horvátországot olyan új koalíciókba taszítsa, amely magába foglalhatja horvát katonák részvételét az ukrajnai háborúban. Megbízást kaptam a horvát néptől, hogy képviseljem ezt az álláspontot, ezért ismét hangsúlyozom, hogy horvát katonák nem vesznek részt más népek háborúiban" - húzta alá a horvát elnök.

Plenkovic részt vett vasárnap a Tettrekészek Koalíciója országainak videokonferenciáján, és kijelentette: Ukrajnának fenntartható békére van szüksége, amely tiszteletben tartja területi integritását és a nemzetközi jogot.

A horvát államfő a világ nyilvánossága előtt inti a horvát miniszterelnököt

