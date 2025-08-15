Egy magyar kamionos lázba hozta fél Hollandiát, de ráfizetett

Leugrott egy magyar kamionsofőr a Moerdijk-hídról Hollandiában – számolt be holland sajtójelentések alapján a Telex.

Szemtanúk szerint a sofőr az A16-os autópályán haladt, amikor egyszer csak megállt a leállósávban, és a Hollands Diep folyóba ugrott. A szemtanúk azonnal hívták a 112-es segélyhívó vonalat, mert öngyilkossági kísérletre gyanakodtak, pedig a férfi állítása szerint csak fel akart frissülni, és nem is számolt a vízbe ugrás veszélyeivel.

A helyszínre kivezényelték a Holland Királyi Tengeri Mentőintézet munkatársait, a tűzoltóságot, a mentőket és egy rendőrségi helikoptert is, de megérkezésükig a férfi már a híd alatti létránál tartózkodott, és egy arra haladó hajó segített neki biztonságosan partra érni.

A rendőrség megbírságolta az ugrás és a leállósávban hagyott kamion miatt.