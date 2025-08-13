ARÉNA
2025. augusztus 13. szerda
Az amerikai haditengerészet által 2017. május 25-én közreadott kép a Dewey amerikai hadihajóról a dél-kínai-tengeren 2017. május 6-án. A térségbe vezényelt Carl Vinson repülőgép-hordozó kötelékébe tartozó Dewey romboló 12 mérföldnél közelebb hajózott egy olyan mesterséges szigethez, amelyet Kína épített egy olyan zátonyon, amelyet több ország is magának követel a Dél-kínai-tengeren.
Nyitókép: MTI/EPA/Amerikai haditengerészet

Jelképes zátonynál botlott egymásba egy kínai és egy amerikai hadihajó

Infostart

A Dél-kínai-tenger a térség országainak nagy feszültségforrása, hatalmas gázmező van alatta.

Kínai és amerikai hadihajók találkoztak a Dél-kínai-tengeren fekvő, vitatott hovatartozású Scarborough-zátony közelében - vette észre a Reuters közlését a Telex.

Kínai közlés szerint az ázsiai hajó "kontrollálta" az eseményeket, érkezése után "kikísérte" a helyről az amerikai hajót.

A zátonyon egyébként Kína a Fülöp-szigetekkel marakodik.

Az amerikai hajó érkezése nem előzmény nélküli, a kínai haditengerészet a Fülöp-szigetek parti őrségének egy hajóját vette üldözőbe ugyanitt a minap. Végül azonban a kínai hajó, amely vízágyúval támadta a Fülöp-szigetek hajóját, egy másik kínai hadihajóval ütközött össze.

Washington szerint a nemzetközi joggal összhangban járt a helyszínen az amerikai hajó.

A Dél-kínai-tenger több pontján vitája van Kínának a környező országokkal, Brunein, Malajzián, Vietnámon át a Fülöp-szigetekig, Tajvanig.

A térség nagy gázmezőt is rejt.

