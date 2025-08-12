Ukrajna-csúcs: a NATO-főtitkárral is szembemegy Berlin

Az interjúban a miniszter lényegében megismételte azt a követelést, amelyet az Európai Unió állam- és kormányfői előző nap fogalmaztak meg, nevezetesen, hogy az ukrán népnek szabadon kell döntenie jövőjéről, és a békéhez vezető út Ukrajna nélkül nem dönthető el. A dokumentum hangsúlyozta, hogy tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot, beleértve a függetlenség és a területi integritás elvét.

A külügyminiszter megkerülte a konkrét választ arra a kérdésre,

nem tart-e attól, hogy az alaszkai találkozó végzetes következményekkel járhat Ukrajna és az európaiak számára.

"Alapjában üdvözlendő, hogy Trump és Putyin beszél egymással, ezért a német kormány támogatja a tárgyalásokat" – fogalmazott a külügyminiszter, aki utalt arra, hogy az európaiak "szoros kapcsolatban" állnak Trumppal.

A miniszter szerint Friedrich Merz kancellár most kulcsszerepet vállal a egyeztetés előmozdításában. A ZDF utalt arra, hogy Merz az egyeztetések valóságos sorozatát tervezi. Igy konzultálna Trummpal és alelnökével, J. D. Vance-szel. Virtuális találkozót terveznek továbbá Voldimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország és Finnország vezetőinek részvételével. Utóbbi megbeszéléshez Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár is csatlakozik.

"Fontos, hogy Donald Trump hallja Európa hangját" – fogalmazott a külügyminiszter, kiemelve, hogy a kancellár ebben karmesteri szerepet tölti be.

A konzervatív politikus szerint az alaszkai találkozó csak a kezdet lehet, Trump és Putyin ugyanakkor megállapodhat a tárgyalások folytatásának feltételeiről. Az azonban elengedhetetlen, hogy elhallgassanak a fegyverek, és tűzszünetre van szükség.

Pusztán az a tény, hogy Ukrajna egyáltalán hajlandó tárgyalni a status quóról, önmagában már engedmény. Oroszország ugyanis a nemzetközi jogot megsértve foglal el ukrán területeket

– fogalmazott Wadephul.

Az európaiakra ugyanakkor fontos szerep hárul, Merz kancellárnak most kiemelkedő szerepe van – hangoztatta a miniszter. Reményét fejezte ki, hogy Európa hangjára Washington és Moszkva is figyel.

Wadephul szerint az augusztus 15-i tárgyalások közvetve Európa biztonságáról is szólnak. Nem szabad megengedni, hogy a csúcson olyan döntés szülessen, amely árt a kontinens biztonságának. Ezért önmagában nagy súlya van az európaiak "közös álláspontjának" – állította a miniszter.

Wadephul közvetve elutasítóan reagált a NATO-főtitkár előző napi kijelentésére, amely szerint a békés megoldásról szóló jövőbeni tárgyalások során nehéz lesz elkerülni területi kérdések felvetését. A miniszter szerint csakis Ukrajna dönthet arról, hogy a jövője miként alakuljon, ez szuverén joga.

Az európaiak továbbra is Ukrajna oldalán állnak majd, úgy ahogy ezt már a háború kezdete óta tették. Németország a a jövőben is vezető szerepet kíván betölteni ebben az oszromlott ország támogatásában – hangsúlyozta a miniszter.