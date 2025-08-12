ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.39
usd:
339.08
bux:
104128.12
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Friedrich Merz német kancellár (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart a megbeszélésüket követően a berlini kancellárián 2025. május 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Ukrajna-csúcs: a NATO-főtitkárral is szembemegy Berlin

Infostart

A ZDF televíziónak adott interjúban összegezte az amerikai és az orosz elnök pénteki csúcstalálkozójával kapcsolatos német, egyben európai elvárásokat Johann Wadephul külügyminiszter. Üdvözölte, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyal egymással, azt ugyanakkor megerősítette, hogy Berlin szerint a találkozó nem vezethet ukrán területekről való lemondáshoz.

Az interjúban a miniszter lényegében megismételte azt a követelést, amelyet az Európai Unió állam- és kormányfői előző nap fogalmaztak meg, nevezetesen, hogy az ukrán népnek szabadon kell döntenie jövőjéről, és a békéhez vezető út Ukrajna nélkül nem dönthető el. A dokumentum hangsúlyozta, hogy tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot, beleértve a függetlenség és a területi integritás elvét.

A külügyminiszter megkerülte a konkrét választ arra a kérdésre,

nem tart-e attól, hogy az alaszkai találkozó végzetes következményekkel járhat Ukrajna és az európaiak számára.

"Alapjában üdvözlendő, hogy Trump és Putyin beszél egymással, ezért a német kormány támogatja a tárgyalásokat" – fogalmazott a külügyminiszter, aki utalt arra, hogy az európaiak "szoros kapcsolatban" állnak Trumppal.

A miniszter szerint Friedrich Merz kancellár most kulcsszerepet vállal a egyeztetés előmozdításában. A ZDF utalt arra, hogy Merz az egyeztetések valóságos sorozatát tervezi. Igy konzultálna Trummpal és alelnökével, J. D. Vance-szel. Virtuális találkozót terveznek továbbá Voldimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország és Finnország vezetőinek részvételével. Utóbbi megbeszéléshez Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár is csatlakozik.

"Fontos, hogy Donald Trump hallja Európa hangját" – fogalmazott a külügyminiszter, kiemelve, hogy a kancellár ebben karmesteri szerepet tölti be.

A konzervatív politikus szerint az alaszkai találkozó csak a kezdet lehet, Trump és Putyin ugyanakkor megállapodhat a tárgyalások folytatásának feltételeiről. Az azonban elengedhetetlen, hogy elhallgassanak a fegyverek, és tűzszünetre van szükség.

Pusztán az a tény, hogy Ukrajna egyáltalán hajlandó tárgyalni a status quóról, önmagában már engedmény. Oroszország ugyanis a nemzetközi jogot megsértve foglal el ukrán területeket

– fogalmazott Wadephul.

Az európaiakra ugyanakkor fontos szerep hárul, Merz kancellárnak most kiemelkedő szerepe van – hangoztatta a miniszter. Reményét fejezte ki, hogy Európa hangjára Washington és Moszkva is figyel.

Wadephul szerint az augusztus 15-i tárgyalások közvetve Európa biztonságáról is szólnak. Nem szabad megengedni, hogy a csúcson olyan döntés szülessen, amely árt a kontinens biztonságának. Ezért önmagában nagy súlya van az európaiak "közös álláspontjának" – állította a miniszter.

Wadephul közvetve elutasítóan reagált a NATO-főtitkár előző napi kijelentésére, amely szerint a békés megoldásról szóló jövőbeni tárgyalások során nehéz lesz elkerülni területi kérdések felvetését. A miniszter szerint csakis Ukrajna dönthet arról, hogy a jövője miként alakuljon, ez szuverén joga.

Az európaiak továbbra is Ukrajna oldalán állnak majd, úgy ahogy ezt már a háború kezdete óta tették. Németország a a jövőben is vezető szerepet kíván betölteni ebben az oszromlott ország támogatásában – hangsúlyozta a miniszter.

Kezdőlap    Külföld    Ukrajna-csúcs: a NATO-főtitkárral is szembemegy Berlin

németország

ukrajna

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna-csúcs: a NATO-főtitkárral is szembemegy Berlin

Ukrajna-csúcs: a NATO-főtitkárral is szembemegy Berlin
A ZDF televíziónak adott interjúban összegezte az amerikai és az orosz elnök pénteki csúcstalálkozójával kapcsolatos német, egyben európai elvárásokat Johann Wadephul külügyminiszter. Üdvözölte, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyal egymással, azt ugyanakkor megerősítette, hogy Berlin szerint a találkozó nem vezethet ukrán területekről való lemondáshoz.
 

„Óceánparti ingatlanok” – Donald Trump: Ukrajna területe aligha marad ugyanaz

Orbán Viktor megindokolta, miért nem írta alá az uniós Ukrajna-nyilatkozatot

Volodimir Zelenszkij kész lehet engedni – sajtóértesülés

Donald Trump nagyon elgondolkodott Orbán Viktor néhány mondatán

Lecsaptak az ellenőrök a nyaralók körében kedvelt helyeken

Lecsaptak az ellenőrök a nyaralók körében kedvelt helyeken

Kedvező tapasztalatokkal zárult a nyári szezonális ellenőrzés első szakasza. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinálásával a kormányhivatalok és a Nébih szakemberei több mint 160 ellenőrzést tartottak - jelentette be keddi közleményében az Agrárminisztérium (AM).
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.12. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kalap-kabát: híres tudós lépett le Amerikából, elég gyanús, miért távozhatott

Kalap-kabát: híres tudós lépett le Amerikából, elég gyanús, miért távozhatott

Feng Gensheng, a nemzetközileg elismert rákkutató, 40 év észak-amerikai tartózkodás után visszatért Kínába, ahol a Shenzhen Bay Laboratory Rákkutató Intézetének igazgatójaként folytatja munkáját - tudósított a South China Morning Post. Távozása egybeesik Donald Trump amerikai elnök döntésével, mely szerint az egyetemek finanszírozását visszavágja a kormányzat. 

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kitiltották a gyerekeket a budapesti gyógyfürdőkből: csak ilyen papírral mehetnek be mostantól

Kitiltották a gyerekeket a budapesti gyógyfürdőkből: csak ilyen papírral mehetnek be mostantól

Figyelem, fontos változás élesedett a gyógyfürdők szabályozásában: 14 év alatti gyermekek csak orvosi rendelvénnyel használhatják ezeket a gyógymedencéket!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine's borders must not be changed by force, EU leaders say

Ukraine's borders must not be changed by force, EU leaders say

The EU says "the people of Ukraine must have the freedom to decide their future".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 16:44
Rengeteg a lövöldözés Brüsszelben
2025. augusztus 12. 14:43
Fordulat Parajdon: erre sokan vártak már
×
×
×
×