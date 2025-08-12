ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.34
usd:
338.77
bux:
104031.29
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
MOSCOW, RUSSIA - MAY 03: A view of Kremlin after the drone attack in Moscow, Russia on May 03, 2023. Kremlin reported that Ukraine attempted to attack Russian President Vladimir Putins residence with drones at night. (Photo by Ali Cura/Anadolu Agency via Getty Images)
Nyitókép: Photo by Ali Cura/Anadolu Agency via Getty Images

Trump–Putyin-találkozó: lezajlott egy fontos telefonbeszélgetés

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az alaszkai csúcs előkészületeiről egyeztetett az orosz és az amerikai külügyminiszter.

A két ország elnökének pénteken esedékes csúcstalálkozójáról egyeztetett kedden Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter - közölte kedd este a moszkvai diplomáciai tárca.

"Augusztus 12-én telefonbeszélgetést folytatott Szergej Lavrov, az Oroszországi Föderáció külügyminisztere és Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere. Megvitatták az augusztus 15-én Alaszkában megrendezendő találkozó előkészületeinek egyes részleteit, amelyen Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke találkozik majd" - hangzott a közlemény.

"Mindkét fél megerősítette elkötelezettségét a találkozó sikeres lebonyolítása mellett" - hangsúlyozták a minisztériumban.

Trump elnök korábban bejelentette, hogy augusztus 15-én Alaszkában találkozik orosz hivatali kollégájával. Ezt Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója is megerősítette, aki szerint a két vezető az ukrajnai válság hosszú távú békés rendezésének lehetőségeire fog összpontosítani. Usakov azt mondta, a Kreml arra számít, hogy az ezt követő csúcstalálkozó Putyin és Trump között orosz területen lesz.

Kezdőlap    Külföld    Trump–Putyin-találkozó: lezajlott egy fontos telefonbeszélgetés

ukrajna

donald trump

vlagyimir putyin

alaszka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Élő: Ferencváros–Ludogorec 1-0

Élő: Ferencváros–Ludogorec 1-0
A Ferencváros az első 90 perc gól nélküli döntetlene után telt ház előtt fogadja a bolgár Ludogorecet a BL-selejtező 3. fordulójában, a Groupama Arénában.
Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Az orosz–ukrán háború jelenlegi állásáról, Donald Trump amerikai elnök ezzel kapcsolatos lehetséges stratégiájáról beszélt Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában a péntekre tervezett alaszkai csúcstalálkozó apropóján. Szóba került az is, hogy mekkora esély van arra, hogy az ukránok valóban területet engedjenek át, illetve hogy meddig tarthatnak ki ebben a háborúban.
 

Orbán Viktor elmondta, ki nyerte az ukrajnai háborút

Trump–Putyin-találkozó: lezajlott egy fontos telefonbeszélgetés

Vegyes várakozások előzik meg a pénteki Trump–Putyin-találkozót

Ukrajna enyhítene a fiatal hadköteles férfiak utazási korlátozásán

Ukrajna-csúcs: a NATO-főtitkárral is szembemegy Berlin

„Óceánparti ingatlanok” – Donald Trump: Ukrajna területe aligha marad ugyanaz

Donald Trump nagyon elgondolkodott Orbán Viktor néhány mondatán

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.13. szerda, 18:00
Velkey György
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orbán Viktor: Ukrajna elveszítette a háborút

Orbán Viktor: Ukrajna elveszítette a háborút

Az ukrajnai háborút Oroszország megnyerte, az ukránok pedig elvesztették - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Patrióta YouTube-csatornájára kedden délután felkerült beszélgetésben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pár nap múlva kezdődik a Ryanair-sztrájk: év végéig is elhúzódhat, magyar utasokat is érint

Pár nap múlva kezdődik a Ryanair-sztrájk: év végéig is elhúzódhat, magyar utasokat is érint

Magyar utasok is érintettek lehetnek, akik erre a részre terveztek utazni, vagy itt terveztek átszállni távolabbi úti célok felé.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to speak to Zelensky before Putin summit in Alaska, White House says

Trump to speak to Zelensky before Putin summit in Alaska, White House says

The US president will speak with Ukraine's leader in a call on Wednesday, two days before "one to one" talks with Putin.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 21:05
Egyre több olajat éget el a világ
2025. augusztus 12. 19:46
Vegyes várakozások előzik meg a pénteki Trump–Putyin-találkozót
×
×
×
×