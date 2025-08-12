ARÉNA
2025. augusztus 12. kedd Klára
A parajdi Bánya utca, ahol turisták tömege szokott lenni, 2025. május 30-án. Miután a Korond-pataknak a Só-szorosban lévő mederszakaszán kialakult víznyelőkbe ömlő víz teljesen feltöltötte a parajdi sóbánya tárnáit, a folyam visszatért a medrébe. Az előző napon fel kellett adni a föld alatti védekezést a sóbányánál, miután nem sikerült megóvni a beáramló víztől a létesítmény legújabb részlegét, a Telegdy-bányát.
Nyitókép: MTI/Veres Nándor

Fordulat Parajdon: erre sokan vártak már

Infostart / MTI

Szerda délután visszatérhetnek otthonaikba a kilakoltatott parajdiak, miután a Hargita megyei katasztrófavédelmi bizottság keddi ülésén úgy döntött, augusztus 13-án 16 órától felfüggeszti a kilakoltatási rendelkezést – jelentette be kedden Bíró Barna Botond tanácselnök.

A székelyföldi megye önkormányzatának elnöke videoüzenetében elmondta: a bizottság egyhangúlag hozta meg a döntést. Eszerint szerdán 16 óra után visszatérhetnek otthonaikba azok a parajdiak, akiknek a sóbányánál történt katasztrófa nyomán el kellett hagyniuk otthonukat.

A tanácselnök szerint a kilakoltatási rendelkezés feloldása annak köszönhető, hogy két hónappal a kilakoltatás után a hatóságok felállítottak egy riasztási rendszert, melyet szükség esetén alkalmazhatnak. Mint a Facebookon közzétett üzenetében mondta, az illetékesek állandó megfigyelés alatt tartják a vízzel elöntött sóbányát.

Parajdon június elsején negyvenöt háztartás lakóinak kitelepítését rendelték el a román hatóságok, miután a vízzel elárasztott sóbánya tetején több helyen is kráterek keletkeztek. Az érintett házak közül sok hétvégi ház volt, melyet nem laknak állandó jelleggel. A kilakoltatási rendelkezés által érintett 27 állandó lakó rokonoknál húzta meg magát.

Petres Sándor, Hargita megye prefektusa, a vészhelyzeti bizottság elnöke a Székelyhon hírportálnak hangsúlyozta: a bizottság ülésén csupán a kilakoltatás felfüggesztéséről döntöttek, a vészhelyzet továbbra is érvényben marad.

Elmondta továbbá, hogy a gyűlésen cselekvési tervet is elfogadtak, mely alapján az érintett hatóságok eljárnak baj esetén. A tervet már tesztelték, és kisebb javítások után második próbálkozásra tökéletesen működött – mondta Petres.

Parajdon augusztus 7-én hosszabbították meg újabb 30 nappal a vészhelyzetet, mely szeptember 9-ig van érvényben. A székelyföldi településen május 8-án hirdettek vészhelyzetet, miután a heves esőzések nyomán megduzzadt Korond-patak vize betört a bányába.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába bezúdult nagy mennyiségű víz néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak megélhetése is függ.

