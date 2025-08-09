ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.31
usd:
339.56
bux:
104286.14
2025. augusztus 9. szombat Emőd
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Strained relations between Azerbaijan and Nagorno-Karabakh.
Nyitókép: Getty Images

Azerbajdzsán és Örményország békét kötött - amerikai közvetítéssel

Infostart / MTI

Emiatt a két ország közösen béke Nobel-díjra terjeszti fel Donald Trumpot.

Békeszerződést írt alá Azerbajdzsán elnöke és Örményország miniszterelnöke amerikai közvetítéssel a Fehér Házban, Washingtonban pénteken.

Ilham Alijev azeri elnök és Nikol Pasinyan örmény miniszterelnök Donald Trump amerikai elnök jelenlétében látta el kézjegyével a több mint 35 éve zajló konfliktus lezárásáról szóló megállapodást, amely az Egyesült Államok térségbeli gazdasági szerepvállalását is tartalmazza.

Azerbajdzsán és Örményország ezért közösen terjesztené fel Donald Trumpot Nobel-békedíjra. Ezt a két ország vezetője jelentette ki, miután pénteken a Fehér Házban, az amerikai elnök jelenlétében aláírta a konfliktus lezárásáról szóló békemegállapodást.

Ilham Alijev, Azerbajdzsán elnöke azzal érvelt, hogy kézzelfogható eredményről van szó, amely az amerikai elnök vezető szerepének köszönhető, akinek sikerült elérni azt, amit az EBESZ felügyelete alatt 1992 óta tartó úgynevezett Minszki folyamat révén hiába próbáltak létrehozni. Hozzátette, azt javasolja, hogy a két kaukázusi ország közös levélben forduljon a békedíj odaítéléséről döntő testülethez.

Az azeri vezető kérdésre válaszolva hangsúlyozta, ha nem gondolták volna komolyan, hogy betartják a békemegállapodásban szereplő feltételeket, akkor "egészen biztos, hogy nem jöttek volna el a világ első számú irodájába".

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök azt hangoztatta, hogy jelentős mérföldkövet értek el a megállapodás aláírásával Örményország és Azerbajdzsán kapcsolataiban.

"Lefektetjük az alapját annak, hogy jobb történetet írjunk, mint amiben a múltban részünk volt" - fogalmazott.

Donald Trump úgy vélte, hogy egy olyan konfliktust sikerült lezárulni, amire sokan próbáltak megoldást találni sikertelenül, és hozzátette, hogy Örményország és Azerbajdzsán több mint 35 éven keresztük keserű konfliktust vívott, amely óriási szenvedéssel járt mindkét nemzet számára.

A békeszerződés mellett az azeri és örmény vezető külön kétoldalú megállapodást is kötött az Egyesült Államokkal. A Fehér Ház közleménye szerint ezek a gazdasági egyezmények "megnyitják a Dél-Kaukázusban rejlő komoly potenciált a kereskedelemben, szállításban, infrastruktúrában, valamint technológiában, és új lehetőségeket teremtenek az amerikai emberek és amerikai vállalkozások számára".

Kezdőlap    Külföld    Azerbajdzsán és Örményország békét kötött - amerikai közvetítéssel

donald trump

örményország

azerbajdzsán

béke

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Területcsere a megoldás? - Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is

Területcsere a megoldás? - Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is
Bár korábban lehetett hallani svájci, olasz és magyarországi helyszínről, a legkézenfekvőbb megoldás született: a két ország határvidéke. A találkozó tárgya természetesen az ukrajnai háború és azon belül is a lehetséges fegyvernyugvás. Donald Trump közvetlenül utalt arra, hogy két irányból is nyomást helyezett az Egyesült Államok Oroszországra.
 

Ukrán területekről szóló orosz-amerikai megállapodásról ír a Bloomberg

Azerbajdzsán és Örményország békét kötött - amerikai közvetítéssel

Tóth Tamás az Arénában: a 2020-as években valami nagyon durván eltolódott az időjárásunkban

Tóth Tamás az Arénában: a 2020-as években valami nagyon durván eltolódott az időjárásunkban

Az időjárás-előrejelzés lehetőségeiről, távlatairól, a Kárpát-medence éghajlati jelenségeinek változásairól beszélt Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa az InfoRádió Aréna című műsorában. Elárulta azt is, hogy a szakember szerint létezik-e még mind a négy évszak, illetve hogy mit hozott már most a mesterséges intelligencia az időjárás-előrejelzések világába.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton

Zelenszkij: van esély legalább egy tűzszünetre - Háborús híreink szombaton

Ukrajna szerint egyre nagyobb a nemzetközi támogatás a tűzszünet eléréséhez, azonban Oroszország egyelőre figyelmen kívül hagyja a fegyvernyugvásra szabott határidőt, miközben a támadások változatlan hevességgel folytatódnak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?

Kiszivárgott, így rajzolná át Ukrajna térképét Trump és Putyin: mit fog ehhez szólni Zelenszkij?

Az Egyesült Államok és Oroszország között formálódó megállapodás ukrán területek orosz fennhatóság alá helyezéséről szólhat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine will not give up land, Zelensky says as Trump plans to meet Putin

Ukraine will not give up land, Zelensky says as Trump plans to meet Putin

The Ukrainian president has rejected Donald Trump's suggestion that a deal with Russia could involve "some swapping of territories".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 9. 08:39
Területcsere a megoldás? - Megvan a Trump-Putyin-csúcs helyszíne is
2025. augusztus 8. 21:57
Ukrán területekről szóló orosz-amerikai megállapodásról ír a Bloomberg
×
×
×
×