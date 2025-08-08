Egyre jobban elkülönülnek a migránsok az osztrákoktól Bécsben

Mesterséges intelligencia segítségével vizsgálták meg a város társadalmi szerkezetét az Osztrák Tudományos Akadémia (ÖAW) kutatói, és érdekes fejlemények derültek ki a szegregációró l– írja a Magyar Nemzet a V4NA alapján.

Az egy országból származó bevándorlók általában ugyanazokba a városrészekbe költöznek – ami nem meglepő. Viszont most kiderült: már kis területen belül is markáns különbségek figyelhetők meg a lakosság összetételében, már a háztömbök szintjén is, ahol a legerősebb a szegregáció. Eddig jellemzően csak kerületi vagy városi szintű különbségeket vizsgáltak

Kezdenek kialakulni az „etnikai” jellegű kerületek az osztrák fővárosban.

Az osztrák–német gyökerű lakók jellemzően a belső kerületekben élnek, addig a török vagy egykori jugoszláv hátterűek inkább a külső zónákban, például Ottakringben, Rudolfsheim-Fünfhausban vagy Favoritenben koncentrálódnak.

A szegregáció persze függ a bérleti díjaktól, de az úgynevezett önkéntes szegregáció – amikor az emberek saját közösségükhöz közelebb keresnek lakást – szintén erősíti ezt a folyamatot.

A különböző származású migránsok eltérő módon oszlanak el a városban.

Az ukránok például gyakran szervezett szállásokon élnek, ami magas fokú szegregációhoz vezet.

A lengyel származásúak sokkal egyenletesebben helyezkednek el Bécsben, mivel szociálisan vegyesebb a csoport, így különböző bérleti díjakat is meg tudnak fizetni.

A török származású migránsok főként lakótelepi, társasházi lakásokban élnek, mivel már régóta jelen vannak a városban.

Az újonnan érkezők – például a németek – inkább magasabb ingatlanárú városrészekbe költöznek.