ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.77
usd:
339.81
bux:
103041.94
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Bécs, 2016. február 23.Az Ute Bock Egyesület egyik önkéntese (j) német nyelvet tanít menekülteknek Bécsben 2016. február 23-án. A hajléktalanok, a menekültek, a társadalom peremére szorultak oltalmazására egy osztrák hölgy, Ute Bock által létrehozott szervezet önkéntes tanárai mintegy 600 szíriai, afgán és iraki migráns számára indítottak német nyelvi kurzusokat. (MTI/EPA/Christian Bruna)
Nyitókép: MTI/EPA/Christian Bruna

Egyre jobban elkülönülnek a migránsok az osztrákoktól Bécsben

Infostart

„Etnikai” háztömbök alakulnak ki a bevándorlással: egy friss tanulmány szerint Bécsben a migránsok nemcsak kerületenként, hanem akár néhány háztömbnyi távolságon belül is elkülönülten élnek.

Mesterséges intelligencia segítségével vizsgálták meg a város társadalmi szerkezetét az Osztrák Tudományos Akadémia (ÖAW) kutatói, és érdekes fejlemények derültek ki a szegregációró l– írja a Magyar Nemzet a V4NA alapján.

Az egy országból származó bevándorlók általában ugyanazokba a városrészekbe költöznek – ami nem meglepő. Viszont most kiderült: már kis területen belül is markáns különbségek figyelhetők meg a lakosság összetételében, már a háztömbök szintjén is, ahol a legerősebb a szegregáció. Eddig jellemzően csak kerületi vagy városi szintű különbségeket vizsgáltak

Kezdenek kialakulni az „etnikai” jellegű kerületek az osztrák fővárosban.

Az osztrák–német gyökerű lakók jellemzően a belső kerületekben élnek, addig a török vagy egykori jugoszláv hátterűek inkább a külső zónákban, például Ottakringben, Rudolfsheim-Fünfhausban vagy Favoritenben koncentrálódnak.

A szegregáció persze függ a bérleti díjaktól, de az úgynevezett önkéntes szegregáció – amikor az emberek saját közösségükhöz közelebb keresnek lakást – szintén erősíti ezt a folyamatot.

A különböző származású migránsok eltérő módon oszlanak el a városban.

  • Az ukránok például gyakran szervezett szállásokon élnek, ami magas fokú szegregációhoz vezet.
  • A lengyel származásúak sokkal egyenletesebben helyezkednek el Bécsben, mivel szociálisan vegyesebb a csoport, így különböző bérleti díjakat is meg tudnak fizetni.
  • A török származású migránsok főként lakótelepi, társasházi lakásokban élnek, mivel már régóta jelen vannak a városban.
  • Az újonnan érkezők – például a németek – inkább magasabb ingatlanárú városrészekbe költöznek.

Kezdőlap    Külföld    Egyre jobban elkülönülnek a migránsok az osztrákoktól Bécsben

ausztria

bevándorlás

bécs

migránsok

szegregáció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: a családi adóforradalom sikerül, háború ide vagy oda

Orbán Viktor: a családi adóforradalom sikerül, háború ide vagy oda

A Kossuth rádióban kezdte munkanapját a miniszterelnök. Szólt a demográfiai helyzetről és az ebből fakadó családpolitikai filozófiáról, az Otthon Start program várható ingatlanpiaci hatásairól és az ellenzéki kritikákról is. Kijelentette, gondolkodtak azon, hogy a családi adóforradalommal megvárják-e a békét, de inkább megvalósítják, sőt ráindítanak most még két akciótervet. Beszélt az ukrajnai háború ügyében zajló nagyhatalmi tárgyalásokról is.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.08. péntek, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Két hónap után újra deficittel zárt az államkassza

Két hónap után újra deficittel zárt az államkassza

Júliusban 12,8 milliárd forintos hiány keletkezett az államháztartásban - adta hírül a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az év első hét hónapjában felhalmozódó közel 2800 milliárd forintos deficit alapján nagyjából az előző évek pályáján halad a költségvetés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos hónapokat jósol a friss inflációs adat: erre az elemzők se számítottak

Súlyos hónapokat jósol a friss inflációs adat: erre az elemzők se számítottak

2025 júliusában a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Germany to stop arms sales to Israel that could be used in Gaza after takeover plan approved

Germany to stop arms sales to Israel that could be used in Gaza after takeover plan approved

Gazans say they fear more destruction and displacement, while Israeli hostages' families say their loved ones are "at the mercy of Hamas".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 8. 13:31
Kapu Tibor életében lezárult egy fontos időszak
2025. augusztus 8. 12:56
"Vérdíjat" fizet egy elnök kézre kerítőjének Washington
×
×
×
×