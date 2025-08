Szörnyű halál a tenger mélyén - lezárult a Titán kutatóhajó katasztrófájáknak vizsgálata

A BBC által szemlézett jelentést a Telex ismerteti. Eszerint a jármű tragédiájának elsődleges oka a biztonsági, tesztelési és karbantartási műszaki előírások be nem tartása volt.

Az OceanGate Expeditions nevű cég Titan elnevezésű, ötfős tengeralattjárója 2023. június 12-én indult el Kanadából. A járművön kétfős személyzet és három turista volt, a hétnapos utazás célja a tenger mélyén fekvő Titanic megtekintése lett volna.

The U.S. Coast Guard has confirmed the Titan “exploded from the inside”



It is likely that a crack caused the “catastrophic implosion” shortly after communication was lost on Sunday.



Video recreation of an implosion shows it would have occurred so fast, the passengers would… pic.twitter.com/kQrqP3itEp