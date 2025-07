A Telegramon közzétett tájékoztatás szerint Sztarovojtra a gépkocsijában, lőtt sebbel találtak rá lakhelyén, a Moszkva melletti Ogyincovóban, a vizsgálat jelenleg is tart.

A 2024-ben közlekedési miniszterré kinevezett politikust alig néhány órával korábban mentette fel tisztségéből Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki Andrij Nyikityint, a tárca korábbi helyettesét tette meg utódjául. A hírrel kapcsolatban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt közölte, "ez volt az elnök döntése", és aláhúzta, hogy a felmentés nem esetleges bizalomvesztés miatt történt, amint azt az erről szóló hivatalos közlemény sem említi.

