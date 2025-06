Hatalmasat kaszált Velence az amerikai milliárdos pár esküvőjén

A tárca első számításai szerint a csütörtökön kezdődött és vasárnapig tartó esküvői ünnepség 957,3 millió euró bevételt hoz a város gazdasága számára. Az összeg Velence éves turisztikai forgalma közel 68 százalékának felel meg.

Az esküvőre érkezett több mint kétszáz VIP-vendég jelentős mértékben növelte a helyi vendéglátás és szolgáltatások iránti igényt. Ennél is nagyobb gazdasági súlya van az esküvő "generálta sokrétű reklámnak", ami Velence márkanevének értékét növelte. A meghívottak között szereplő Ivanka Trump egymás után közli közösségi csatornáin a Velence szebbnél szebb helyszínein készített felvételeket.

Here’s how the elites are partying—by flying 90 private jets to Italy to attend Jeff Bezos’ $50–100 million wedding.



All of them so-called "climate change activists," living like there’s no tomorrow—hypocrites, every one of them. People like Bill Gates, Oprah Winfrey, the… pic.twitter.com/Mzt3ZAtOOk