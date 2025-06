Az amerikai légierő hirtelen kiürítette Iránhoz legközelebbi bázisát

Több műholdfelvétel jelent meg, amelyek bizonyítják, hogy az Egyesült Államok váratlanul kivonta a vadászgépeit Irán közvetlen közeléből. A korábbi képek szerint június 5-én még mintegy 40 gép parkolt a kifutópályán, valamint a hangárok előtt, ám mára ezek (három járművet leszámítva) eltűntek - írja a Le Monde híradása nyomán a Portfolio.

Korábban C-130 Herkulesek, felderítő gépek és vadászgépek is láthatók voltak. A lépés nem teljesen megmagyarázhatatlan, mivel az amerikai döntéshozók igyekeznek bebiztosítani magukat Teherán esetleges támadása ellen, ami már több mint egy hete a "levegőben lóg". Emiatt igyekeznek a lehető legjobban védeni a térségben lévő katonai bázisokat, illetve "fokozott éberségre" törekednek.

In a significant strategic shift, the US has removed its warplanes from Al Udeid Airbase in Qatar, signaling changes in regional military operations and deployment priorities.#AlUdeid #warplanes #USA pic.twitter.com/efpBNTYjhh