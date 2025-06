Tűz ütött ki egy 67 emeletes felhőkarcolóban a Dubai Marina nevű lakónegyedben. A nagyszabású katasztrófaelhárítási akció során összesen 3820 lakost menekítettek ki 764 lakásból. A hatóságok megerősítették, hogy a Tiger Towernek is nevezett toronyházban törént balesetnek nem volt se sérültje, se áldozata – írja az India Today alapján a 24.hu.

A beszámolók szerint valószínűleg nem működött a tűzjelző a házban: több lakó azt nyilatkozta, hogy csak akkor tudták meg, hogy az ő épületük ég, mikor megjelentek kint a tűzoltók és dörömbölni kezdtek a szomszédok.

A tűz okát egyelőre nem tudni.

?Dubai skyscraper engulfed in massive fire — nearly 4,000 people evacuated from the building



Fortunately, there were no casualties. Rescue teams responded quickly and assure that the residents of the complex are now safe. pic.twitter.com/eBX4KZ7I7L