Fura repülőbalesetet szenvedett egy német nő Görögországban

A nő nincs életveszélyben, de a turbinagázok miatt könnyebb sérüléseket szenvedett - nyilatkozta Todorisz Cúmasz, a sziget polgármestere az ERT görög közszolgálati televíziónak.

A sziget repülőtere közvetlenül egy strand és egy út mellett található, így a leszálló repülőgépek néhány méterrel a bámészkodók feje fölött repülnek át. A repülőgépek hajtóművei okozta lélökések azonban elég erősek ahhoz, hogy a földre taszítsanak egy embert. Az emberek az ismételt figyelmeztetések ellenére minden nap összegyűlnek a repülőtér kifutópályája mellett, hogy közelről tekintsék meg a repülőgépek fel- és leszállását. Ez a szokás különösen népszerűvé vált a turisták körében.

A polgármester ezt a viselkedést ahhoz hasonlította, amikor a gyalogosok a piros jelzőlámpa ellenére átkelnek az úttesten. "Sem a közlekedési lámpa, sem a az út, sem az autó nem hibáztatható, ha valakit elütnek" - fogalmazott. Hangsúlyozta továbbá, hogy minden rendelkezésre álló intézkedést kimerítettek a repülőtér vezetőségével, a görög polgári légiközlekedési hatósággal és a rendőrséggel együttműködve.

Elmondása szerint az emberek a fennálló veszélyek ellenére önszántukból látogatnak a kifutópályához, mert lenyűgözőnek tartják a repülőgépek fel- és leszállását. "Senkinek nem kell áthaladnia ezen a területen, ezt önszántukból teszik" - emelte ki.

