Egy jemeni kikötőre csapott le az izraeli haditengerészet

Az izraeli haditengerészet első alkalommal hajtott végre jemeni támadásokat, amelyek a húszi lázadók ellenőrzése alatt lévő kikötőt célozták. Ez lehetett az izraeli hadihajók eddigi legtávolabbi, 1800 kilométerre végrehajtott olyan támadása, amelyet az IDF megerősített.

Korábban, az elmúlt időszakokban, az IDF légi egységei mértek légicsapásokat különböző jemeni húszi célpontokra. Az IDF szerint a tengeri csapások a közelmúltban Izrael ellen elkövetett húszi rakéta- és dróntámadásokra válaszoltak.

Kedden a 11. izraeli válaszcsapást mérték a húszikra a konfliktus kezdete óta, de az előző tízet mind az izraeli légierő hajtotta végre. A legutóbbi, május 28-i izraeli támadás óta az Irán által támogatott lázadó csoport hét ballisztikus rakétát és legalább egy drónt lőtt ki Izraelre.

Nyilatkozatában az IDF közölte, hogy a kedd délelőtti akciónak "az volt a célja, hogy növelje a károkat a kikötő katonai használata miatt. Hodeida kikötőjét az elmúlt évben már többször célba vették, és továbbra is terrortevékenységre használják" - ismertette az IDF. "A kikötőt a húszik fegyverek átadására használták, mely újabb példája annak, hogy a húszi terrorrezsim cinikusan kihasználja a polgári infrastruktúrát a terrorműveletekre" - jelentette az IDF.

Előzőleg, hétfőn, az IDF kiürítési figyelmeztetést adott ki a kikötőre, valamint a közeli Rász Ísza, és Szalíf kikötőre is. Utóbbi kettőt kedden nem vették célba.

Israeli Navy Sa’ar 6-class corvettes fired two long-range guided missiles at Yemen’s Hodeida port this morning, striking Houthi weapons-smuggling infrastructure from hundreds of kilometers away, the IDF says.



The military has hit the Houthi-controlled port multiple times over… https://t.co/Jf2iYpFcj6 pic.twitter.com/sybpgdeUET