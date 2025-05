Másfél millió külföldi, lakhatási válság és a Chega előretörése – Portugália lépéskényszerben

Bár a Demokratikus Szövetség (PSD/AD) és a Szocialista Párt (PS) mögött csak a harmadik helyen végzett a Chega, mégis André Ventura jobboldali pártját kiáltották ki a portugáliai előre hozott parlamenti választások legnagyobb győztesének. A migrációellenes párt – amely a Fideszhez hasonlóan a Patrióták Európáért pártcsalád tagja az Európai Parlamentben – a voksoláson tarolt a legtöbb bevándorlót befogadó településeken. Portugáliában 2017 óta négyszeresére nőtt a külföldiek száma, ami egyes elemzők szerint már kezelhetetlen problémát jelent.

A Migrációkutató Intézet igazgatója az InfoRádióban elsősorban azt emelte ki a Chega választási eredményével kapcsolatban, hogy 50-ről 58-ra emelkedett a képviselőinek a száma a 230 tagú portugál parlamentben. A győztes Demokratikus Szövetség a leadott szavazatok 32,7 százalékát szerezte meg, a szocialisták 23,4, míg André Ventura pártja 22,6 százalékos eredménnyel zárta a választást. Marsai Viktor szerint a Szocialista Párt visszaesése a legszembetűnőbb, hiszen 78-ról 58-ra csökken a parlamenti mandátumainak a száma, ami azt jelenti, hogy a PS-nek és a Chegának ugyanannyi képviselője lesz az új törvényhozásban.

A megszokott módon ezúttal is a választás győztese, vagyis jelen esetben a Demokratikus Szövetség kap felkérést kormányalakításra, de nagy kérdés, hogy kivel fog szövetségre lépni. Az egyik lehetőség, hogy a politikai spektrum másik oldalán elhelyezkedő baloldali szocialistákkal kötnek koalíciót, a másik opció pedig a Chegával való együttműködés. Marsai Viktor a Chegát a német AfD-hez hasonlította abban a tekintetben, hogy

André Ventura pártját is megpróbálják karanténban tartani egyes portugál pártok.

A Demokratikus Szövetség nehéz döntés előtt áll, hiszen ha a Chega helyett a sok választót veszítő szocialistákkal való kormányalakítás mellett határoz, akkor időről időre fennállhat a kockázata annak, hogy nem tart ki a ciklus végéig az együttműködés.

A Chegát 2019-ben alapították, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója kiemelte, hogy az első olyan párt volt Portugáliában, amely napirendre tűzte a bevándorlás kérdését. Bár Portugália nem kapcsolódik a legfőbb irreguláris migrációs útvonalakhoz,

a könnyített portugál vízumrendszer miatt ettől függetlenül sok bevándorló érkezett az elmúlt években az országba.

Marsai Viktor megjegyezte: emiatt az Európai Bizottság is fellépett Portugáliával szemben, mert „rendkívül tág perspektívában engedtek át embereket a határon”, illetve maga az eljárás nem volt kompatibilis a schengeni vízumkódexszel. Leginkább ezzel magyarázható, hogy az elmúlt nyolc évben megnégyszereződött a külföldiek aránya az ibériai országban.

A Chega által két évvel ezelőtt közölt jelentés szerint több mint 800 ezer külföldi élt akkor Portugáliában. Akkoriban komoly támadások kereszttüzébe került a párt, melyet egyebek mellett rémhírterjesztéssel is megvádoltak. A Migrációkutató Intézet igazgatója hozzátette: néhány hónapja már hivatalos állami statisztikákat is nyilvánosságra hoztak, és kiderült, hogy több mint másfél millió külföldi állampolgár van Portugáliában. Ehhez részben hozzájárul az is, hogy Portugáliában nem számít bűncselekménynek az, ha valaki úgy tartózkodik az országban, hogy lejárt a vízuma vagy megszűnt a tartózkodási engedélye. Ezt a kiskaput rengetegen kihasználják, főleg a volt portugál gyarmatokról. A legnagyobb külföldi populáció jelenleg a brazil Portugáliában. Ugyanakkor olyan országokból is sokan érkeznek, amelyekkel nincs történelmi kapcsolat, ilyen állam például Banglades, Indonézia vagy a Fülöp-szigetek is.

Eljött a tettek ideje

Már a jobboldali pártokat tömörítő Demokratikus Szövetség is komolyan veszi a kérdést, hiszen nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Portugália lakossága nagyjából megegyezik Magyarországéval, és a dél-európai államban nagyon komoly lakhatási válságot eredményezett a kialakult helyzet. Nem meglepő, hogy például a fővárosban, Lisszabonban az egekben vannak a lakásárak, de hasonló tendencia figyelhető meg már vidéken is, mivel a bevándorlók jelentős része a mezőgazdaságban dolgozik.

Az egyetemi oktató szerint nagy gondot okoz az is, hogy a portugál építőipar nem tud lépést tartani az egyre nagyobb igényekkel. Erre a válságra reagálnia kellett a Demokratikus Szövetségnek is, amely most elsősorban a nepáli, a Fülöp-szigeteki és a vietnámi vendégmunkásokra vetette ki a hálóját, mivel zömében illegálisan tartózkodnak az országban.

Egyelőre egy 18 ezer tagú kört jelöltek ki, és első körben négyezer embert deportálnának,

de Marsai Viktor megfogalmazása szerint ez a szám meglehetősen csekély ahhoz mérten, hogy mintegy másfél millió külföldi él Portugáliában.

A Chega a Demokratikus Szövetség által bevezetett intézkedéseknél is szigorúbb fellépéseket sürget. A bevándorlás megállításának szükségességét hangoztatják, jóval tágabb körben szeretnék felülvizsgálni azt a rendszert, aminek a keretében gyakorlatilag könnyített vízummal juthattak be az EU-n kívülről állampolgárok Portugália területére, és nagyon könnyen, rövid időn belül megszerezték a portugál állampolgárságot.

(A nyitóképen: André Ventura, a portugál Chega párt elnöke szimpatizánsai körében.)