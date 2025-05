London: antiszemita botrányba keveredett a korábbi focisztár

A poszt megjelenése komoly felháborodást váltott ki, különösen a brit zsidó közösség tagjai körében. Az egykori labdarúgó azóta levette a posztot - számolt be a Magyar Nemzet a BBC híradására hivatkozva.

Gary Lineker volt angol focista egy közösségi médiában közzétett poszt miatt került a figyelem középpontjába. A BBC műsorvezetője azt állítja, hogy a patkányos képről nem tudta, hogy sértő.

A patkányos posztot azóta eltávolította.

"Az Instagramon újraposztoltam egy anyagot, amelyről később megtudtam, hogy sértő utalásokat tartalmazott. Mélységesen sajnálom ezeket az utalásokat" – írta Lineker közleményében. Még hozzá tette: "Sosem osztanék meg tudatosan antiszemita tartalmat. Ez ellentétes minden értékkel, amiben hiszek."

A bejegyzés a „Palestine Lobby” nevű csoporttól származott, és „A cionizmus két percben elmagyarázva” címmel jelent meg. A patkány motívum történelmileg antiszemita szimbólumként is ismert, amelyet a náci propaganda gyakran alkalmazott a zsidók démonizálására.

Lineker hozzátette: "Fontosnak tartom, hogy humanitárius kérdésekről, így a gázai tragédiáról, nyíltan beszéljünk, de az is számít, hogyan tesszük ezt. Teljes felelősséget vállalok a hibáért, amely nem tükrözi a nézeteimet."

Something is very much wrong with @GaryLineker sharing 'language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s...' I think that's your line isnt it Gary? #Antisemite #GaryTheJewHater pic.twitter.com/48QX4WeDNi — Jon Martin (@JonMartin9401) May 13, 2025

A zsidó közösség képviselői azonban nem fogadták el a bocsánatkérést. A Campaign Against Antisemitism (CAA) szervezet Lineker azonnali elbocsátását követelte, hangsúlyozva: "A BBC túl régóta huny szemet efölött. Ennek most véget kell vetni."

Phil Rosenberg, a brit zsidó közösség vezető testületének elnöke úgy fogalmazott: "Ez az üres és megkésett bocsánatkérés az első az éveken át tartó zsidóellenes provokációi után, miközben az antiszemitizmus szintje soha nem látott magasságokban jár. "Véleményem szerint a közszolgálati médium nem hagyhatja tovább, hogy a nézők pénzéből „gyűlöletet szponzoráljanak”.

?The radicalisation of Gary Lineker



On his insta story, users who clicked were directed to the original post with an accompanying racist image



Medieval racism depicted “anti-Christ” Jews - demonic with horns. Say what you like about Netanyahu, but without racism…

Ht @Jaddle pic.twitter.com/5GmBsTO3tJ — Alex Hearn (@hearnimator) May 14, 2025

A BBC vezérigazgatója, Tim Davie is reagált az esetre, hangsúlyozva, hogy a műsorvezetőknek követniük kell a társaság közösségimédia-szabályzatát. Mint fogalmazott:

"A BBC hírnevét mindannyian alakítjuk. Egy ilyen hiba nagyon sokba kerül nekünk."

Lineker közösségi médiás aktivitása korábban is okozott már botrányt. 2023. márciusában ideiglenesen felfüggesztették, miután egy kormányzati menekültügyi döntést a náci Németország retorikájához hasonlított. Ezt követően a BBC szigorította közösségi média-szabályait, különös tekintettel a nem hírműsorokat vezető személyiségekre. Bár 2024 novemberében bejelentette, hogy távozik a „Match of the Day” műsorvezetői posztjáról, a BBC-vel nem szakított teljesen, továbbra is közvetít majd FA-kupa- és világbajnoki mérkőzéseket.