Emmanuel Macron francia elnök meghívta az egész világ tudósait, menjenek dolgozni Franciaországba vagy Európába, miután Donald Trump amerikai elnök új kormányzata elkezdte az egyetemek és kutatóhelyek finanszírozásának a csökkentését. Macron nem említette ugyanakkor az Egyesült Államokat, ahol tudósok százait mentették fel állásukból.

"Itt, Franciaországban a kutatás elsődleges kérdés, az innováció, a tudomány korlátlan látóhatár.

Világ kutatói, válasszák Franciaországot, válasszák Európát!"

- írta Macron az X mikroblog portálon.

Here in France, research is a priority, innovation is a culture, and science is a boundless horizon. Researchers from around the world, choose France, choose Europe! See you on May 5.



→ https://t.co/a8qXY6issB