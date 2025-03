Bombariadó Bécsben - videó

A hatóságok közlése szerint bejelentést követően nagyszabású rendőrségi művelet indult. A rendőrség az X-en felszólította az embereket, hogy lehetőleg kerüljék a pályaudvar környékét. a rendőrség ugyanakkor nem tett közzé további adatokat a fenyegető e-mailek feladójáról.

Az ÖBB osztrák államvasutak szerint a vasúti forgalmat leállították.

Videos from @BashaReport

? Update from Austria: Police have deployed ISR drones over Vienna Central Station (Hauptbahnhof) as the area remains completely shut down. Ambulances and EMS vehicles are rushing to the scene, but no sounds of explosions or gunfire have been reported. https://t.co/h75Ngzyi5W pic.twitter.com/GlUyyiGjTF