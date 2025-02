Kijevben tárgyalt az amerikai elnök megbízottja

A Jevropejszka Pravda hírportál arról számolt be, hogy a sajtó és a média képviselői a helyszínen várták, hogy a két politikus kiáll eléjük nyilatkozni, de ez nem történt meg. Nyikiforov közölte az újságírókkal, hogy Washington kérésére a találkozót követően Zelenszkij és Kellogg nem tesz közös sajtónyilatkozatot. "Az amerikai fél kérésére a találkozó formátuma csakis protokollfelvételek készítését teszi lehetővé, nyilatkozatokat, illetve kérdések feltételét azonban nem" - magyarázta a sajtótitkár.

Csütörtökön Zelenszkij előtt Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter fogadta Kelloggot. Találkozójuk után a tárcavezető az X-en azt írta, hogy ismertette az ukrán fél elképzelését arról, miként lehet átfogó, igazságos és tartós békét elérni. Szibiha közölte tárgyalópartnerével azt a meggyőződését, hogy Ukrajna és a transzatlanti térség biztonsága "oszthatatlan".

I met with @SPE_Kellogg to discuss ways toward a comprehensive, just, and lasting peace. I affirmed Ukraine's willingness to achieve peace through strength and our vision for the necessary steps. I also reiterated that the security of Ukraine and the transatlantic is indivisible. pic.twitter.com/UFngG883KQ