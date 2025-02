Rovarirtószer okozhatta két turista halálát Dél-Ázsiában

A műfajok és a művészek tekintetében is egy színes színházat szeretnének működtetni – mondta az InfoRádióban a február 20-án megnyíló Bástya Színházról a teátrum művészeti vezetője. Ozsgyáni Mihály hozzátette: a repertoárban a régi sikeres előadások mellett új produkciók is lesznek. Elmondta azt is, hogy az egykori Bástya mozi épületében működő 90 fős stúdiószínház bővítésének lehetőségével is terveznek.