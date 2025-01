Elon Musk hivatala máris megszüntetett egy komplett szervezetet

Előrelépés - olvasható a DOGE hivatalos X-oldalán egy poszt mellett, amely azt mutatja, hogy megszűnt a Chief Diversity Officers Executive Council, a szövetségi kormány "HR-es", azaz a hivatalnokok felvételéért felelős egyik szervezetének honlapja. Ez a tanács arra volt hivatott, hogy segítse az állami szektorban a hátrányos helyzetű, színesbőrű, LMBTQ-közösségbe tartozó munkavállalók elhelyezkedését.

Elon Musk techmilliárdos új hivatalának intézkedése beleillik Donald Trump új amerikai elnök céljaiba, melyek arra vonatkoznak, hogy felszámolja a szövetségi kormányon belüli sokszínűségi, méltányossági és befogadási hivatalokat, amelyeket "marxistának" titulált - írta a Daily Mail.

Először nem volt világos, hogy csak a honlap szűnt-e meg, így Musk egy erre vonatkozó X-bejegyzés alá odaírta: az egész tanácsot megszüntették.

Not just the website, the council itself has been deleted