Az amerikai kosarasok is megszenvedik az erdőtüzeket

Az NBA ezúttal a szombatra kiírt Los Angeles-i találkozókat halasztotta későbbi időpontra: a Lakers a San Antoniót, a Clippers pedig a Charlotte-ot fogadta volna. A pénteki összegzés szerint a 2028-as olimpiának és paralimpiának otthont adó kaliforniai metropoliszhoz tartozó és a nagyvároshoz közeli településeket elérő bozóttüzeknek több mint tíz halálos áldozata van, és tízezernél több épület, többségében lakóház pusztult el, helyenként teljes lakónegyedek. A tűzzel érintett terület meghaladta a 36 ezer hektárt.

A Los Angeles Lakers kosárlabdacsapatának vezetőedzője, JJ Redick elkeseredetten nyilatkozott arról, hogy az ő családjának otthona is porig égett kedden Palisadesben. Mint mondta, a felesége és a két fia máshol tartózkodott, őt pedig sokkolta a szerdai reggeli látvány. "Nem voltam felkészülve arra, amit láttam. Teljes pusztítás és pusztulás" - fogalmazott a szakember a könnyeivel küszködve. "Végigmentem a település nagy részén és minden odalett. Azt hiszem, erre a látványra nem is lehet felkészülni."

JJ Redick and his wife have been teaching their two boys to “Value people over things” amidst the loss of their home/material items.



They’d been super excited about their dad being set to help coach their youth hoops team, which was to begin the day after the fires started. pic.twitter.com/VUd4pqzeQt