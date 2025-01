A The Sun brit lap írt arról, hogy a száműzött szíriai zsarnokot, Bassár el-Asszadot "megmérgezték egy gyilkossági kísérletben", ami miatt "a volt elnök fuldoklott, és azonnali orvosi segítségre szorult". A lap emlékeztetett rá, hogy az Oroszországba menekült diktátor Vlagyimir Putyin moszkvai védelme alatt áll.

A feltételezett merényletkísérletről a General SVR online fiókja számolt be 2024. december 31-én, itt bukkant a beszámolóra a brit lap.

Az incidenst más forrásból nem erősítették meg és a moszkvai hatóságok sem kommentálták.

⚡️⚡️⚡️Bashar al-Assad Poisoned



Dear subscribers and guests of the channel! There is every reason to believe that an assassination attempt was made on former #Syrian President #Bashar_al_Assad. In the afternoon on Sunday, Assad complained to security guards about indisposition… https://t.co/XSu3WqzckK pic.twitter.com/j0PqoRXuZg