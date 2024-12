Fekete Rajmund: a demokraták zsákutcába próbálják terelni Donald Trumpot

Vasárnap adta első interjúját Donald Trump azóta, hogy megválasztották ismét az Egyesült Államok elnökének. A leendő államfő már most is rendkívül aktív, folyamatosan megszólal a világ ügyeiben, fontos külpolitikai vagy épp geopolitikai kérdésekben, és ennek az aktivitásnak tudható be ez az interjú is – fogalmazott az InfoRádióban Fekete Rajmund, érdekességként megjegyezve, az NBC és annak műsora, a Meet the Press – amiben Donald Trump megszólalt – cseppet sem vádolható azzal, hogy a republikánus tábor vonalát követné. Az Amerika-szakértő azt is hozzátette, hogy „aki végigszenvedte” a több mint egyórás interjút, világossá válhatott, hogy az első, 2016 és 2020 közötti ciklusra jellemző küzdelemre lehet számítani Trump és a sajtó között a következő négy évben.

Donald Trump tavaly nyáron a Fox News-nak nyilatkozva vázolta az ukrajnai béke biztosítására alkotott tervét, amit – akkori szavai szerint – visszatérve a Fehér Házba 24 órán belül megvalósítana. Azzal kapcsolatban, hogy a mostani interjúban erről nem esett szó, Fekete Rajmund kifejtette: azok számára, akik kicsit is jártasabbak a politika világában, egyértelmű, hogy a korábbi kijelentés csak egy politikai kommunikációs csavar volt a részéről, mindazonáltal látható, hogy foglalkoztatja a téma; többször is tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és elképzelhető, hogy Vlagyimir Putyinnal is, bár ezt nem erősítette meg. Mindenesetre a választási kampány során arról beszélt, hogy le kell zárni az orosz–ukrán háborút, miközben a demokraták igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy egy olyan zsákutcába tereljék be a republikánus elnököt, amiből nagyon nehéz lesz neki kimásznia, magyarán:

ha záros határidőn belül nem fogja tudni lezárni a konfliktust, akkor folyamatos politikai támadásoknak lesz kitéve a Demokrata Párt részéről.

Az interjúban a NATO-ról is szó esett; Donald Trump azt üzente az európai szövetségeseknek, hogy ha fizetik a számláikat, akkor számíthatnak az amerikai védernyőre. Az Amerika-szakértő szerint ebben nincs semmi újdonság, hiszen már 2016-ban is hasonló volt a narratíva; ekkor született az a döntés, hogy a tagállamoknak a GDP-jük két százalékát a védelmi kiadásaikra kell fordítaniuk. Vagyis az elhangzott mondat annyit tesz, hogy a leendő elnök felmérte, az amerikai védelmi háló nélkül Európa „béna kacsa”, nincs saját hadserege, nincs védelem- vagy biztonságpolitikája, ami az EU-nak egy hatalmas nagy hibája.

Trump az interjúban következetesen nyilatkozott a bevándorlás kezeléséről is; ahogyan azt az elnökválasztási kampány során többször is jelezte, kilátásba helyezte az illegális bevándorolók tömeges kitoloncolását, és hogy szigorúbb határvédelmi politikát kíván majd folytatni. Nem véletlen, hogy a „határcárnak” kinevezett embere Tom Homan lesz, aki hasonló nézeteket vall, mint a republikánus elnök – jegyezte meg Fekete Rajmund. Donald Trump az interjúban kitért arra is, hogy véget kíván vetni a születéssel szerzett állampolgárság rendszerének, ami nem lesz egyszerű feladat, mert a 14. alkotmánykiegészítésben foglalt alapjogot csak egy újabb alkotmánykiegészítéssel lehetne visszavonni – hívta fel a figyelmet a Kommunizmus Kutató Intézet igazgatója.