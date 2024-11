Fekete Rajmund: Donald Trump megtanulta a leckét, hozzá lojális embereket keresett a kormányába

Donald Trump megválasztott amerikai elnök a mezőgazdasági miniszteri posztra Brooke Rollinst, a terrorizmus elleni főigazgatói és elnöki tanácsadói pozícióra pedig a magyar származású Gorka Sebestyént jelölte. A régi-új elnök ezzel kevesebb mint három hét alatt megnevezte az összes miniszterjelöltjét: a leendő kabinetjét tíz férfi és öt nő alkothatja.

Az alakuló Trump-kormányról Fekete Rajmund azt mondta az InfoRádióban, hogy a leendő elnök igyekszik tartani magát azokhoz a határozott elképzelésekhez és ígéretekhez, amelyeket megfogalmazott a kampány során, és ezekhez a feladatokhoz keresett megfelelő, lojális embereket. Emlékeztetett, hogy Donald Trump komoly változtatásokat lengetett be a határvédelemben, a gazdaságban és a külpolitikában is. A leghangzatosabb és azóta is sokat idézett ígérete pedig az volt, hogy elnöki beiktatását követően 24 órán belül véget vet az orosz–ukrán háborúnak.

Az Amerika-szakértő felidézte, hogy 2016-ban talán még magát Donald Trumpot is meglepte, hogy megnyerte az elnökválasztást, most azonban más volt a helyzet, hiszen egyértelműen látszott, hogy komolyan készül a visszatérésre a Fehér Házba, és ennek megfelelően előre tervezett. Nyolc évvel ezelőtt még nem volt meg az a politikai hátországa, amelyre építkezni tudott volna, most már viszont

sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkezik és sokkal komolyabb bázissal veselkedett neki a kampánynak,

amiből Fekete Rajmund szerint sokat profitálhat az átmeneti időszakban, a január 20-i adminisztrációváltásig.

Úgy véli, Donald Trump az elmúlt hetekben olyan neveket dobott be lehetséges kormánytagokként, akik szinte kivétel nélkül lojálisak hozzá, és köztük „nagyon komoly húzónevek is vannak”. A Kommunizmuskutató Intézet igazgatója külön kiemelte, hogy a kormányzati hatékonyságért felelős új amerikai hatóság vezetésére Elon Musk és Vivek Ramaswamy üzletembert kérte fel a beiktatásra váró elnök. Az ő feladatuk az adminisztráció alatt működő ügynökségek, szervezetek átvilágítása, valamint a bürokrácia csökkentése lesz. Az indoklás szerint ezek a szervezetek óriási pénzeket emésztenek fel, ami ellen Trump meggyőződése szerint minél hamarabb fel kell lépni. Fekete Rajmund felhívta a figyelmet arra, hogy Elon Muskék a múlt héten úgy nyilatkoztak,

a szövetségi kormányban jelenleg körülbelül négymillió olyan ember dolgozik, akiknek a munkájára 2025-től nem lesz szükség.

A szakértő úgy fogalmazott, ez még amerikai mércével mérve is óriási számnak tűnik.

Donald Trump az elsők között nevezte meg Tom Homant, aki a tervek szerint „határcárként” az ország határaiért felel majd. Ő már az első Trump-kormányban is dolgozott a Bevándorlási és Vámhivatal igazgatójaként, mielőtt 2018-ban lemondott posztjáról. A megválasztott elnök kampánya során zéró toleranciát hirdetett az illegális bevándorlással szemben, ezért Fekete Rajmund szerint nem meglepő, hogy újra Tom Homannek adott megbízást ezen a területen.

A hű tanácsadó és konteóhívő is pozíciót kap

Donald Trump eddigi kampányfőnökét, Susan Wilest nevezte meg leendő fehér házi kabinetfőnökeként. A szakértő emlékeztetett, hogy őt Trump a győzelmi beszédében „jégkirálynőként” említette meg. Egy megbízható, rendkívül tapasztalt politikai tanácsadóról van szó, aki az elmúlt több mint 40 évben számos politikai kampányban vett részt a Republikánus Pártot segítve. 1980-ban, pályája elején alacsonyabb beosztásban Ronald Reagan első elnökjelölti kampányában is közreműködött. Fekete Rajmund hozzátette:

Susan Wiles történelmet fog írni, hiszen ő lesz az első női kabinetfőnök az Egyesült Államok történetében.

Donald Trump az egészségügyi tárca élére az oltásszkeptikus és konteóhívő Robert F. Kennedy Jr.-t jelölte, aki a volt igazságügyi miniszter fia és John F. Kennedy volt amerikai elnök unokaöccse. Fekete Rajmund emlékeztetett, hogy az idei elnökválasztási kampányban egészen augusztusig Robert F. Kennedy Jr. is jelölt volt függetlenként, akkor azonban a csatatérállamokban visszalépett Donald Trump javára, és vélhetően az akkori megállapodás részeként kaphat most pozíciót az új kormányban. Robert F. Kennedy Jr. kilépett a Demokrata Pártból, és az elmúlt időszakban számos politikai kérdésben – legyen szó kül- vagy biztonságpolitikáról – olyan véleményeket fogalmazott meg, melyek egybecsengtek Trump bizonyos kijelentéseivel. Az Amerika-szakértő hozzátette: bár Robert F. Kennedy Jr.-t sokan kritizálják,

nagyon komoly környezetvédelmi jogász, aki már a nyolcvanas évek óta „ezen a területen mocorog”, és egyebek mellett több mint 200 millió dolláros pereket nyert meg.

Munkásságát anno még a demokraták is elismerték, hiszen Barack Obama 2008-ban, még az első elnöki beiktatása előtt komolyan fontolóra vette, hogy őt nevezi ki a Környezetvédelmi Ügynökség élére. „Nagyon komoly szakmai háttérrel rendelkezik, amit nem lehet megkérdőjelezni” – jegyezte meg a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója.

Mint fogalmazott, az Egyesült Államokban nagy kihívást jelent szembemenni a gyógyszer- és egészségügyi lobbival, amihez olyan karakteres, tapasztalt emberekre van szükség, mint amilyen Robert F. Kennedy Jr. Fekete Rajmund szerint ő nem az típus, aki meghátrál vagy félreáll, úgyhogy nem számít arra, hogy megtörné majd valamilyen vádaskodás, hanem várhatóan bátran beleáll minden csörtébe.

Végül nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy Gorka Sebestyén személyében lesz magyar származású politikus is Donald Trump új kabinetjében. Ő már részt vett Trump első elnöki kampányában is mint nemzetbiztonsági ügyekért felelős tanácsadó, majd az első Trump-adminisztráció idején az elnök stratégiai tanácsadójaként dolgozott a Fehér Házban. Ezúttal a terrorizmus elleni főigazgatói posztot kapja meg. „Gorka Sebestyént az első Trump-kabinetben tulajdonképpen leléptették a belső viszályok kellős közepén. Nagyon kíváncsian várom, hogy ezek után miként tudja majd segíteni az elnök munkáját a jövőben” – tette hozzá Fekete Rajmund.