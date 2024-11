Valami nincs rendben Vlagyimir Putyinnal - szúrta ki a német sajtó

Vlagyimir Putyin az orosz közszolgálati televízióban arról beszélt, miért mértek interkontinentális ballisztikus rakétával csapást Dnyipro, ukrán városra. Az elnök pontosan hét perc negyvenöt másodpercig indokolta a támadást.

Ám amikor a felvételt gyorsítva visszanézték a német lap szerkesztői, valami nagyon különös dolgot vettek észre. Miközben Vlagyimir Putyin arca, feje és felső teste a beszéd közben folyamatosan mozogtak a kezei teljesen mozdulatlanok voltak. Az egész olyan volt, mintha Putyin két karja és keze nem is a testéhez tartozna. Vagy, mintha az egész felvételt mesterséges intelligenciával készítették volna.

Bild highlights Putin's odd behavior during his speech on Oreshnik strike on the Dnipro



Putin's speech lasted 7 minutes and 45 seconds. His hands and fingers remained still as if glued to the table or frozen during editing.



This contrasts sharply with his usually animated… pic.twitter.com/WMSFkaFyg8