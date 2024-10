Helyzetjelentés Floridából: bajba jutott magyarok jelentkezését várja a tiszteletbeli konzul

Tornádók alakultak ki és okoztak károkat Florida területén szerdán azt megelőzően, hogy a szövetségi állam területét elérte volna a Milton hurrikán, két héten belül a második életveszélyes vihar. A helyi idő szerint szerdán késő estére várt hurrikánt megelőző esők és helyi viharokban kialakult forgószelek több helyen károkat is okoztak a floridai félszigeten, köztük lakóépületek is megsemmisültek.

"A vihar már átvonult Florida középső részén is, elhagyta a keleti partot is, már tudtunk beszélni több baráttal és rokonnal. Most mérik fel a károkat, most merészkedtek ki az utcára. Sarasota környékén azok a magyarok, akikkel kapcsolatban vagyunk, jól vannak, de Sarasota, se Orlando, se Daytona Beach környékén nincs áram, a telefonok is nagyon nehezen működnek, internet pedig egyáltalán nem működik, elég nehéz így a kommunikáció" – számolt be az aktuális hurrikánhelyzetről Pazaurek Piros.

A tiszteletbeli konzul az InfoRádióban elmondta, hogy a víz okozta a legnagyobb problémát, különösen Florida keleti részén, ahol súlyos áradások vannak, még olyan területeken is, ahol sosem volt, és gondot jelent, hogy ott nagyrészt biztosításuk sincs az embereknek, hiszen eddig nem volt rá szükség.

A Hungarian Hub nonprofit szervezet elnökeként arról is beszámolt, hogy a magyarországi református egyház felajánlotta, hogy az a mentőcsapata, amely Törökországban is a földrengés idején segédkezett az áldozatok felkutatásában, ingyenesen elmenne Floridába, ezt a lehetőséget már tolmácsolták a hatóságoknak, de ettől függetlenül is összefogtak a kint élő magyarok: 16 magyar szervezet gyűjt és ad segélyeket, rengeteg a felajánlás, még északi államokban élő magyarok is fogadtak be evakuált családokat.

"Florida történetének legnagyobb evakuációs akciója zajlott le.

Sokan úgy ítélhetik meg, hogy az amerikaiak mindent túlbiztosítanak, de a két évvel és a két héttel ezelőtti hurrikán is azt bizonyította, hogy nagyobb erőkkel kell felszólítani a lakosságot, mert nagyon sok áldozatot követeltek. Azt látjuk, hogy most nagyon komolyan vették az emberek, mégis nagyon sokan az evakuációs zónában sem hagyták el az otthonaikat" – mondta Pazaurek Piros, és hozzátette, emiatt még most is várják a visszajelzéseket a veszélyeztetett területekről, de nagyobb problémáról még nem kaptak jelzést.

A tiszteletbeli konzul arról is beszámolt, hogy tényleg teljes zárlat van, Sarasota, Orlando és Daytona Beach környékén három napig nem lesz tanítás, minden intézmény bezárt, a boltok viszont viszonylag hamar kinyitnak, így élelmezési problémák nem lesznek. Azt még nem tudják, hogy az autópályákon milyen károk keletkeztek, mert ettől is függ az áruutánpótlás.

Az érintett területeken kijárási tilalom van érvényben, ennek egyik célja, hogy senki ne sérüljön meg, hiszen a tűzoltók, a rendőrök, a mentők sem tudnak kivonulni, a másik ok pedig a közbiztonság szavatolása. "A seriffünk folyamatosan nyilatkozik, élőben bejelentkezik a Facebookon és egyéb platformokon, hogy mit szabad, mit nem szabad, mire kell odafigyelni.

Ez egy nagyon profi gépezet, mindenki ugyanazt kommunikálja, mindenki arra biztat, hogy együtt vagyunk a bajban, együtt fogunk segíteni"

– mondta a konzul.

Pazaurek Piros szerint az igazi riadalmat egyrészt az okozza, hogy Sarasota, Tampa környékén két hét különbséggel,szinte ugyanoda csapott be a hurrikán, mert fel sem tudtak eszmélni a hihetetlen károkból. "Még ennél is talán riasztóbb a tornádók érkezése. A hurrikánra van idő felkészülni, van egy jó pár nap, el tudunk menekülni, a tornádó viszont pillanatok alatt kialakul, és egy sávban, amerre megy, mindent tarol. Az okostelefonok ilyenkor nagyon erős, visító hangon vészjelzést adnak, hogy tornádóriasztás van, és erre is megvannak a protokollok, hogy mit kell tenni, például kádba bújni, vagy az ajtófélfa alá, ahol a legbiztonságosabb, de ezek elől fizikailag szinte lehetetlen elmenekülni" – mondta Floridából Pazaurek Piros.