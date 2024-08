Kaiser Ferenc: a véres válaszcsapáshoz Iránnak nem is kell átlőnie Irak és Jordánia felett

Ha ránézünk a térképre, azt látjuk, Irán és Izrael közt ott van Irak és Jordánia is, tehát nem olyan egyszerű ügy egy iráni támadás Izraelben.

Az egyik legvalószínűbb forgatókönyv Kaiser Ferenc szerint, hogy valami hasonlóra kerülne sor, mint idén áprilisban.

"Akkor Irán több hullámban a saját területéről ballisztikus rakétákkal, manőverező robotrepülőgépekkel és úgynevezett cirkáló lőszerekkel – ezt a köznyelv inkább kamikaze vagy öngyilkos drónnak nevezi – támadta Izraelt. Akkor többnapnyi folyamatos figyelmeztetés után lényegében pontosan tudta a másik fél, hogy mikor jön a támadás. Irán szemmel láthatóan nem akart eszkalációt, ugyanakkor a damaszkuszi konzulátus elleni légicsapást valahogy meg kellett torolnia. Most annyiban más a helyzet, hogy Iránon belül követett el célzott likvidálást vélhetőleg Izrael, de a zsidó állam ilyenkor azt az egyébként nagyon hatékony taktikát választja, hogy nem vallja be, de nem is cáfolja, hogy ő volt" – vázolta az NKE docense.

Erre szerinte valamilyen nagyobb válaszcsapásnek kell érkeznie, de a legvalószínűbbnek egy nagyobb méretű rakétatámadást tart, akár különféle fegyverrendszerekből, amelyekkel Irán saját területéről eléri Izraelt, és ezekből egyes becslések szerint akár több tízezer is lehet Iránnak. Ez azonban Kaiser Ferenc szerint "nem feltétlenül reális forgatókönyv", mert egy ilyen tömeges iráni csapás biztos, hogy kiszélesítené a konfliktust, és "nem létezik olyan, hogy az Egyesült Államok ebből kimaradna".

Márpedig több tucat amerikai szárazföldi bázis van Egyiptomtól kezdve Irakon át Szíriáig, a gazdag öböl menti monarchiákban.

"Több tucat amerikai hadihajó van a Vörös-tengeren, a Perzsa-öbölben és a Földközi-tenger keleti medencéjében, illetve nyugati NATO- és egyéb hadihajók. Ezekre is mérhet akár maga Irán is támadást, de sokkal valószínűbb, hogy különféle iraki és szíriai síita milíciák, például a jemeni húszik mérnek támadást, illetve az is benne van a pakliban sajnos, hogy a Hezbollah mér tömeges rakétacsapást Izraelre, hiszen a libanoni szervezetet Irán több ezer olyan rakétával ellátta, amellyel Izrael teljes területére képes csapást mérni" – mondta a külpolitikai szakértő.

A kiterjedt csempészútvonalakon Irán könnyen segítheti fegyverekkel a Hezbollahot, mert a síita miliciák révén akár Irak, akár Szíria felől vannak szárazföldi folyosók, de csempészhajókon a tengeren keresztül is el tudja juttatni a fegyvereket. Ugyanez igaz a húszikra, náluk is hosszú évek óta zajlik az iráni fegyverszállítás, bár október óta a nyugatiak sokkal jobban figyelik a hajóforgalmat és rengeteg csempészhajót sikeresen elfogtak, de a megelőző években Irán és a húszik nagyon komoly fegyverkészleteket halmoztak fel jemeni területen.

A Hamászhoz fegyvert juttatni ugyanakkor most "nyilván nagyon nehéz", hiszen a Gázai övezet déli, délnyugati, Egyiptom felé eső sávját az izraeli haderő elfoglalta, és Egyiptom is megnövelte a katonai jelenlétét, tehát a Hamászhoz nem nagyon jut el iráni támogatás, viszont a többi szervezethez, akár a jemeni húszikhoz, akár a Hezbollahhoz, "nem is beszélve az iraki meg a szíriai milíciákról, özönlik az iráni fegyver".