Csizmazia Gábor: nyeregben érezheti magát Donald Trump, akár már márciusban elnökjelölt lehet

Kedden megtartotta második előválasztását is az amerikai Republikánus Párt, és ahogy múlt héten Iowában, úgy most New Hampshire-ben is Donald Trump győzött. A szavazatok kilencven százalékának összeszámolása után a korábbi elnök 10 százalékponttal vezetett legfőbb kihívója, Nikki Haley volt ENSZ-nagykövet előtt, akinek így nem maradt matematikai esélye sem a fordításra. A versenyből már az előző hét végén kiszállt Ron DeSantis floridai kormányzó, akinek jelentősen visszaesett a népszerűsége a kampány utóbbi heteiben.

Elemzők szerint Nikki Haley-nek New Hampshire-ben volt a legnagyobb sansza legyőzni Trumpot, ugyanis itt a függetlenek is leadhatták szavazataikat. Ennek megfelelően keményen is kampányolt, mégsem tudott sikerrel járni. Február végén még a dél-karolinai előválasztás tartogathat neki némi reményt, ugyanis ebben az államban született és itt volt kormányzó 2017-ig, majd később a konzervatívabb államok következnek, ahol viszont már nem számít esélyesnek. A március 5-i szuperkeddig további 21 államban választanak küldötteket, de ezeken az előválasztásokon és kaukuszokon Alaszka, Észak-Karolina és Virginia kivételével nem arányosan oszlanak majd el a küldöttek, hanem javarészt a szavazás nyertesének jutnak.

Donald Trump bizakodhat, ugyanis a republikánus előválasztási küzdelmek történetében

még sosem fordult elő az, hogy aki Iowában és New Hampshire-ben is győzni tudott, ne nyerte volna el végül az amerikai elnökjelöltséget.

Csizmazia Gábor azt mondta az InfoRádióban, hogy „ez nem törvényszerű”, de a statisztika alapján „nagy lelki töltetet jelenthet” a Trump-kampánynak, hogy egymás után két államban tudott jelölőgyűlést, illetve előválasztást nyerni. Kiemelte, hogy az iowai kaukuszt „toronymagasan” húzta be a korábbi elnök, és ezért sok elemző már elkönyvelte, hogy a végén Donald Trump fog révbe érni. A szakértő szerint azonban ez „még jóval odébb van”, az aspiránsok nagy elánnal folytatják a kampányt, hogy a jelöltállító konvención minél több delegált támogatását tudhassák magukénak.

Csizmazia Gábor szerint ha a papírformának megfelelően Donald Trump sikerrel veszi az előtte álló akadályokat, és további kulcsfontosságú államokban is nyer a következő időszakban, akkor

március közepén formálisan is bejelenthetik, hogy ő lesz a Republikánus Párt elnökjelöltje.

Hozzátette: Dél-Karolina Nikki Haley-nek „hazai pálya”, ezért az ottani, február 24-re kiírt előválasztás nagyon fontos lesz, minden bizonnyal emiatt nem lépett vissza. Abban bízhat, hogy a szülőállamában felül tud majd kerekedni a korábbi elnökön. „A meccs hivatalosan még nincs lefújva, de a nagy többség szerint Donald Trump jelölése szinte biztosra vehető az elnökválasztásra” – összegzett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársa.

Ha a következő hetekben esetleg úgy döntene Nikky Haley, hogy kiszáll a versenyből, az gyakorlatilag lezárná a republikánus előválasztást, vagyis effektíve nem lenne érdemi kihívója Donald Trumpnak. Fontos tudni, hogy bár a figyelem középpontjába rendre Donald Trump és Nikki Haley kerül, New Hampshire-ben például csaknem két tucat jelölt volt – köztük olyan politikusok is, akik hivatalosan már visszaléptek. Több aspiráns is van, akikre lehet voksolni az egyes államokban, viszont nekik olyan alacsony a támogatottságuk, hogy egyszerűen nem tudnak labdába rúgni. Ez azt jelenti, hogy ha Nikki Haley adott esetben visszalépne, akkor Csizmazia Gábor véleménye szerint „formálissá válna” Trump elnökjelöltsége.

Már a demokraták is Trump ellen készülnek?

A szakértő kifejtette: a demokraták már inkább az országos kampányra fókuszálnak, nagyjából egy-másfél éve „standard forgatókönyvük van”, arra számítanak, hogy Donald Trumpot indítják az elnöki pozícióért a republikánusok, és ennek szellemében figyelik az előválasztást – nagy erőkkel készülve a kampányra. Vízválasztó volt a 2022 novemberében tartott félidős választás, amelyen a Republikánus Párt az előzetes várakozásokhoz képest alulteljesített, és még az is felmerült a köreikben, hogy lehet-e bármilyen érdemi választást nyerni egy Trump-típusú jelölttel. Ekkor a demokraták is úgy gondolták, hogy számukra nagyon kedvező és jó pozícióból indulhatnának, ha Donald Trump ellen kellene megküzdeniük az amerikai emberek szavazataiért 2024 novemberében.

Csizmazia Gábor hozzátette: a volt elnök mind a mai napig „kétélű fegyver” a retorikája és a megosztó személyisége miatt,

viszont az elmúlt fél évben a felmérések alapján jelentősen nőtt a népszerűsége, ami keresztülhúzhatja a Demokrata Párt számításait.

Az elemző megjegyezte: Joe Biden sem hagyta szó nélkül a New Hampshire-i republikánus előválasztás eredményét, és a megszólalása alapján egyértelműen látszik, hogy „Donald Trumpra összpontosít, Nikki Haley nevét érdemben meg sem említette”.

Lehet-e alelnök Nikki Haley?

Az Egyesült Államokban többször volt már rá példa, hogy a pártok elnökjelöltjei az előválasztás második helyezettjét kérték fel alelnök-jelöltnek, melynek pragmatikus célja van: a szavazatmaximalizálás. Csizmazia Gábor szerint egyáltalán nem törvényszerű, de elméletileg lehet rá esély, hogy végül Nikki Haley lesz Donald Trump és a republikánusok alelnök-jelöltje. „Ezzel Trump beállíthatná maga mögé a fő kihívójának a szavazótáborát” – magyarázta.

Az elemző ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy

Nikki Haley „anti-Trump jelöltként” állt a rajvonalhoz,

és korántsem biztos, hogy a szimpatizánsai támogatnák a volt elnököt, ahogy arra sincsen semmi garancia, hogy a korábbi ENSZ-nagykövet hajlandó lenne szerepet vállalni egy lehetséges Trump-kormányzatban, vagyis nagyon sok még a kérdőjel ezzel kapcsolatban. Csizmazia Gábor szerint ráadásul „négy évig parkolópályára lenne állítva” Nikki Haley, hiszen az egyes politikai kérdésekben jelentős mértékben függ az elnöktől egy alelnök mozgástere. Egy ilyen pozíció betöltése tehát nem biztos, hogy megfelelő lenne Haley számára – amennyiben komolyabb személyes ambíciói vannak a jövőre nézve.

„Szigorúan a számok törvénye alapján elméletileg kényelmes forgatókönyv lenne Donald Trump számára, ha Nikki Haley-t kérné fel alelnöknek, de egyáltalán nem biztos, hogy ez így lesz, hiszen ideológiailag eléggé távol áll egymástól a két politikus” – mondta a szakértő.