Brit elemzés: a Hamász nem egyedül hajtotta végre az Izrael elleni támadást

A BBC széles körű nyomozás után arra a megállapításra jutott, hogy a Hamász több palesztin fegyveres csoporttal közösen támadta meg Izraelt. Videókkal is igazolhatóan öt szervezet tagjai biztosan részt vettek a vérengzésben, míg további három írásban ismerte el ugyanezt.

Arra is fényt derített, hogy a Hamász már évek óta szervezte a milíciák közti együttműködést. 2018-ban egyesített parancsnokságot hoztak létre, hogy összefogják a Gázai övezetben működő különféle fegyveres alakulatokat. Ezek ideológiája ugyan nagyban eltért egymástól, hiszen a szélsőségesen vallásos iszlám csoportoktól a mérsékelt világiakig terjedt a skála, viszont egy dologban egyetértettek: "el kell pusztítani Izraelt és az összes zsidót". Hivatalosan persze azt közölték, hogy a valamennyiük célja a Gázai övezet és az annak közelében lévő telepek "felszabadítása".

A Hamász fegyveresei Gázában. Forrás: X / The Times of Israel

Aztán 2020. december 29-én, a Hamász katonai szárnyának vezetője bejelentette, hogy közös hadgyakorlatot tartanak a gázai fegyveres csoportokkal együtt. Iszmáíl Hanije azt is közölte, hogy az "Erős oszlop" fedőnevű manőver célja a milíciák közti együttműködés erősítése és az állandó harckészültség megteremtése.

Legalább tíz szervezet vett részt ezen az első "hadijátékon", amelynek keretében egyebek közt azt gyakorolták, hogyan lehet rajtaütni izraeli tankokon, illetve épületeket rohamoztak meg és túszul ejtették a bennlévőket. Ezt még további hasonló közös megmozdulások követték, az elmúlt három évben összesen négy alkalommal. Mindez szó szerint az izraeliek orra előtt zajlott, hiszen a zsidó állam hadserege és biztonsági szolgálatai szoros megfigyelés alatt tartották az egész Gázai övezetet.

Ennek ellenére semmit sem tettek a nyilvánvalóan valamilyen komolyabb katonai akcióra készülő palesztin szervezetek megállítására.

A BBC azt is kiderítette, hogy a Hamász és szövetségesei egyik gyakorlótere alig 800 méternyire volt az övezet határától. De még azt sem vették komolyan, hogy a palesztinok egy izraeli katonai bázis mását építették fel az Erez határátkelőtől mindössze két és fél kilométernyire, és ott gyakorlatoztak. A Hamász egyébként nagyon ügyelt arra, hogy a valósághoz a lehető legjobban közelítsenek a hadgyakorlatok. Nemcsak laktanyák és határellenorzó pontok másolatait építettek fel, hanem még arra sem sajnáltak időt és pénzt, hogy az eredetihez megszólalásig hasonlító makett tankokon képezzék ki a fegyvereseiket az izraeli páncélosok elleni harcra. Ez látható az alábbi videójukon is:

Hamas has released a Video Titled, “What awaits you when you enter Gaza” as a clear Threat towards the Israeli Defense Force. pic.twitter.com/tAfkcFPXDY — OSINTdefender (@sentdefender) October 14, 2023

Ugyanakkor a Hamász és a többi palesztin fegyveres csoport sem csinált titkot a katonai készülődésből. Rendszeresen posztoltak a kiképzésekről és a közös hadgyakorlatokról profi módon készített videókat a közösségi médiában. A Gázai övezet határa mentén települt izraeli csapat felderítők pedig időről időre jelentették, hogy a palesztin milíciák miket művelnek a túloldalon. Még arról is beszámoltak, amikor a saját felderítő tornyaikhoz hasonló építmények elpusztítását figyelhették meg.

Az izraeli katonai és politikai vezetés azonban nem vette komolyan az egyre súlyosabb figyelmeztető jeleket. Mint azt a londoni Financial Times írja, egyszerűen azért nem, mert "el akarták hinni, hogy a Hamász nem veszélyes". Úgy értékelték, hogy igazi fenyegetést a korábbi lázadásokat kirobbantó Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) jelenti.

Végül az október 7-i támadást több palesztin milícia együttesen hajtotta végre, bár erre a Hamász egyedül is képes lett volna, hiszen legalább 30 ezer fegyveressel rendelkezik, akiket még további ezrekkel tudna kiegészíteni. Az ok, amiért mégis bevont más kisebb csoportokat, az az, hogy így akarta tudatni: abszolút vezető szerepre tör a palesztin szervezetek között.

Szakértők szerint az üzenet leginkább a nagy riválisnak, a PFSZ-nek szólhatott.

Az alábbi videó a 2021. decemberében a Gázai övezetben rendezett Jeruzsálem pajzsa hadgyakorlatról készült:

A vezető szerep viszont még elég ingatag, amire az is utal, hogy bár az október 7-i támadás részletes tervét a Hamász dolgozta ki, a szövetséges milíciák mégis úgy hajtották végre, ahogy az nekik a legjobban megfelelt. Ezt Andreas Krieg, a londoni Kings College adjunktusa nyilatkozta a BBC-nek. Azt is elmondta, mennyire meglepte a támadókat az izraeli hadsereg kezdeti gyengesége, és az, hogy milyen egyszerűen ki tudták játszani a csúcstechnológiás megfigyelő rendszereket.

Ezzel kapcsolatban a Financial Times már idézett cikkében azt írja: mivel a palesztinok tudtak a kifinomult lehallgató rendszerekről, ezért egyrészt nem mobiltelefonokkal vagy interneten, hanem inkább futárokkal tartották egymással a kapcsolatot, másrészt hamis üzeneteket közöltek, amikkel sikerült is félrevezetniük az ellenséget. Akárhogy is történt, az biztos, hogy

"Izraelben jó előre tudtak a palesztin fegyveresek készülődéséről, de a információkból rossz következtetéseket vontak le"

- közölte a BBC-vel Hugh Lovatt az Európai Tanács Külkapcsolati Intézetének közel-keleti elemzője. A brit forrás természetesen megkérdezte erről az izraeli hadsereget is, de ott azt közölték: egyelőre azzal vannak elfoglalva, hogy felszámolják a Hamászt, az előzményekkel majd ez után foglalkoznak.

A Hamász fegyveresei által elfoglalt izraeli tank a Gázai övezet határán. Forrás: X / GazaEssa

A BBC ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a Hamász által létrehozott palesztin katonai koalíció még sok bajt okozhat. Az egyik mindjárt az, hogy az október 7-i támadásban résztvevő különféle fegyveres csoportok maguk is szedtek túszokat. Több tucatnyi nőről és gyerekről van szó, akik hollétéről állítólag még a Hamásznak sincsenek biztos értesülései. Márpedig ha nem derül ki, hogy kik és hol tartják őket fogva, akkor emiatt akár tűzszünet további meghosszabbítása is kútba eshet.