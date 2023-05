Vadászgép-diplomácia ukrán módra: megkezdték a "felszállást" az F-16-osok

Nem véletlenül időzítette az utat Zelenszkij a hét végi hirosimai G7-csúcs elé. Reményei szerint a legfejlettebb ipari országok vezetői az Ukrajnának nyújtandó további katonai támogatásban állapodnak meg, és pártfogolják majd a legkorszerűbb harci gépek szállítását is. Ettől mostanáig valamennyi nyugati ország elzárkózott, élen az Egyesült Államokkal, ahol az F-16-osokat gyártják.

Joe Biden amerikai elnök szerint Kijev ezek kezelésére nem lenne képes. Értesülések szerint mindennek ellenére

az ukrán államfő az elmúlt napokban tett körút során némi áttörést ért el.

Párizstól Berlinig támogatást ígértek a legkorszerűbb fegyverzetek, köztük a harci repülőgépek használatához szükséges képzéshez.

A brit kormányfő, Rishi Sunak holland kollégájával együtt konkrét támogatásáról biztosította a Zelenszkij által sürgetett, Ukrajna támogatását célzó nemzetközi koalíciót. Sunak védelmi minisztere, Ben Wallace Berlinben német kollégával, Boris Pistoriusszal együtt azt hangoztatta:

az amerikai vezetés feladata eldönteni, hogy kaphat-e F-16-os vadászgépeket az orosz támadás ellen védekező Ukrajna.

Mindketten utaltak ugyan arra, hogy sem a brit, sem a német légierő nem rendelkezik a kijevi tervekben szereplő F-16-os vadászgéptípussal, attól azonban nem zárkóztak el, hogy segítsék az Ukrajnát F-16-osokkal támogatni kívánó országokat tervük megvalósításában, a többi között pilóták képzésével.

Az F-16-osok gyártását a hetvenes években kezdték az Egyesült Államokban, és azóta több korszerűsítés is történt. Az Egyesült Államokon kívül több NATO-tagállam is rendelkezik ilyen típusú gépekkel, de Németország és Nagy-Britannia mellett Franciaország sem.

Szakértők szerint mivel az Egyesült Államok az F-16-osok "anyaországa", amerikai beleegyezés nélkül nem szállíthatók Ukrajnának. Washington ezt mindeddig elutasította, nagy kérdés, hogy Hirosimában a többi résztvevő igyekszik-e más irányba befolyásolni Joe Biden elnököt.

A ZDF által megszólaltatott zürichi katonai szakértő szerint nem az a kérdés, hogy Ukrajna kap-e F-16-osokat, hanem az, hogy mikor és mennyit. Marcus Keupp szerint ha nem is egyik napról a másikra, de ez mindenképp megtörténik. "A legkorszerűbb vadászgépek leszállítása csak idő kérdése" – tette hozzá.

Egy ilyen lépéssel – mint fogalmazott – Ukrajna érvényesíthetné légi szuverenitását saját országában. Az orosz harci gépek ugyanis jelenleg viszonylag "büntetlenül" repülhetnek az ukrán légtérben, és lőhetnek el cirkálórakétákat, ha nem kerülnek túl közel az ukrán légvédelmi állásokhoz.

A svájci szakértő emlékeztetett arra is, hogy az ukrán légierő elavult, ebből fakadóan mindenképp korszerűsítésre szorul. Jelenleg a szovjet időkből származó MiG-család gépeivel harcol, ezek egy részét Lengyelország vagy Szlovákia adta át. Szerinte ha nem szállítanának új, korszerű gépeket az ostromlott országnak, előbb-utóbb légierő nélkül maradna. "Ezért szükség van az F-16-osokra" – tette hozzá, hangoztatva azt is, hogy ez az esetleges jövőbeni ukrán NATO-tagság szempontjából is észszerű lenne. A szakértő érvelése szerint

egy ilyen lépéssel Ukrajna minden bizonnyal a katonai képesség új szintjét érné el.

Az NTV német hírtelevízió ugyancsak úgy fogalmazott, hogy a Zelenszkij által szorgalmazott, Ukrajnát a legkorszerűbb harci gépekkel is támogatni hivatott nemzetközi koalíció létrejötte most Joe Bidentől függ. Az Egyesült Államok – ahol a Lockheed Martin az F-16-osokat évtizedek óta gyártja – nem csupán ezek fő szállítója lehet, de az amerikai elnök áldása kell ahhoz is, hogy Ukrajnának más országok is szállíthassanak. Washington mindkettőt eddig határozottan elutasította.

Az NTV által megszólaltatott szakértő szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz légierő támadásainak elhárításában az ukrán légelhárításnak kulcsszerepe lenne, de kezdettől fogva nincs abban a helyzetben, hogy az egész országra kiterjedő védelmet biztosítsa.

A szakértő szerint ebből a szempontból a Kijev által favorizált F-16-osok kulcsszerepet tölthetnének be

"Ha úgy tetszik, az F-16-osok a levegő Leopardjai "

– fogalmazott a szakértő, utalva azokra a legkorszerűbb Leopard típusú harci járművekre, amelyekkel Ukrajna rendelkezik már.

Ha Ukrajna csak az F-16-osok korábbi típusaiból kapna, akkor is minőségi javulás következhetne be az ukrán légelhárításban – tette hozzá.

Nyitókép: Twitter/U.S. Air Force