Lyukas a NATO-védelem: nincs elég bevethető Leopard Németországban

A közelmúltban a Pumákkal támadtak problémák. A legkorszerűbbnek tartott német gyalogsági harci járművek a múlt év végén sorra hibásodtak meg, így Németország nem tudott eleget tenni NATO-kötelezettségeinek. A Pumák helyett ezért a kevésbé korszerű Mardereket ajánlotta fel a szövetség gyors reagálású hadtestébe. Most ugyanez a veszély fenyeget a Bundeswehr büszkeségének számító Leopard 2-es harckocsik esetében is. Értesülések szerint ugyanis a felajánlott új Leopardok egyszerűen nem készek a bevetésre. Minderről a ZDF közszolgálati televízió számolt be belső dokumentumokra hivatkozó exkluzív tudósításában.

A helyzet különösen kényes amiatt is, hogy idén kereken nyolcezer katonával rotációs alapon Németország a gyors reagálású hadtest irányító tagállama. A hadtestről tudni kell, hogy elsődlegesen felelős Európa biztonságáért, és válság esetén bevethetőségét két-három napon belül biztosítani kell. Háború esetén elsőként vetik be, feladata az ellenség feltartása, amíg a NATO "maradék" haderejét nem mozgósítják.

Szakértők szerint a szövetségen belül a legnehezebb, illetve a legfelelősségteljesebb feladat hárul rá. Ez is magyarázza, hogy vezetését évről évre más ország veszi át. Az idei esztendőre a Bundeswehr garantálta a haderő dandárját a megfelelő védelmi képességekkel.

Ebben központi szerepet tölt be a türingiai Bad Frankenhausenben állomásozó 393-as páncélos zászlóalj. A zászlóaljra azért esett a választás, mert egyedüliként rendelkezik a "csúcsmodern" Leopard 2 A7V harci járművekkel, amelyekre a NATO támaszkodni kíván. A hivatalos információk szerint a zászlóalj tökéletesen felkészült a feladatra. A ZDF tudósítása szerint ez állt a védelmi minisztérium honlapján, amikor januárban Németország átvette a a NATO-hadtest irányítását.

Most kiszivárgott belső dokumentumok szerint a helyzet távolról sem ilyen rózsás, mivel

súlyos problémák merültek fel a NATO-nak felajánlott páncélosok bevethetőségével kapcsolatban.

A eredeti felajánlás értelmében a zászlóaljnak a rendelkezésére álló 44 Leopard 2-es páncélos közül 30-at kell a NATO számára készenlétben tartani. A ZDF hozzájutott ugyanakkor egy olyan dokumentumhoz, amely szerint a 30 helyett januárban csupán 17, februárban pedig csak 20 állt bevetésre készen.

A Német Külpolitikai Társaság (DGAP) katonai szakértője szerint ilyen körülmények között több mint kérdéses, hogy 2023 első hónapjaiban a Bundeswehr eleget tudna-e tenni a NATO gyors reagálású hadtestében vállat kötelezettségeinek. Mindez súlyos problémát jelent annak fényében, hogy a Leopard páncélosok az Oroszországgal szembeni elrettentés egyik legfontosabb elemét jelentik – fogalmazott a szakértő.

A ZDF által nyilvánosságra hozott belső dokumentum szerint ebben a tekintetben az elkövetkező hónapokban sem várható jelentős javulás. Az előrejelzés szerint

az idei év egyetlen hónapjában sem lesz 23 Leopardnal több bevethető.

Az ideiglenes megoldás, hogy a türingiai zászlóaljat szükség, azaz háború esetén egy bajorországi zászlóalj segítené ki. Erre viszont a bajorországi 104. zászlóalj sincs felkészülve, és egyelőre a türingiainál is kevesebb bevethető páncélossal rendelkezik.

A dokumentumból kitűnt az is, hogy a türingiai zászlóalj esetében a fő problémát a páncélosok karbantartásának elhúzódása jelenti. A NATO-nak felajánlott harci járművek esetében ez akár hónapokat is igénybe vehet. A karbantartásért a gyártó Krauss-Maffei Wegmann (KMW) felelős.

Minderről tájékoztatták a német hadsereg főparancsnokságát, és a gyártó cég bevonásával válságtanácskozásra került sor.

"A NATO-szövetségeseink száz százalékig támaszkodhatnak Németország ígéreteire, és ez vonatkozik a gyors reagálású hadtesttel szemben vállalt kötelezettségeinkre is" – idézte a ZDF Christine Lambrecht korábbi védelmi miniszter decemberi nyilatkozatát.

Termésesen mindig is számításba vettük, hogy adódhatnak problémák – fogalmazott az akkor még hivatalban lévő miniszter.

Nyitókép: Twitter/DEFENSE EXPRESS