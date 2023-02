Mínusz 78 fokos történelmi rekord, üvöltő szél - drámai videó

A leghidegebbet New Hampshire államban mérték, ahol a Mount Washington hegycsúcson -108 Fahrenheitet, azaz -78 Celsius-fokot mutatott a hőmérő a szó szerint üvöltő szélben. A korábbi leghidegebb széllökés -103 Fahrenheit, azaz -75 fok volt.

Francis Tarasiewicz, a Mount Washington Obszervatórium meteorológusa még pénteken kimerészkedett, hogy ellenőrizze a rendszert, és olyan szélbe került, amelynek "zúgó tehervonat hangja" volt. Elmondása szerint jégdarabokat csapott hozzá az orkán erejű szél, és ugyan csak egy pár milliméteres bőrfelülete volt szabadon, az megfájdult, olyan lett, mint egy méhcsípés - írta a The New York Times.

A "mindössze" 1917 méter magas hegy teteje hírhedt: ezt nevezik a világ legrosszabb időjárású helyének. Egy obszervatórium is működik ott, az adatokat valós időben teszik közzé az interneten.

Az amerikai országos időjárási szolgálat (National Weather Service) adatai szerint a legerősebb széllökés 204 km/órás erősségű volt a Mount Washington tetején.

❄️?❄️This is EXTREME WEATHER! Right now Mount Washington is living up to the reputation of having the worse weather in the world.

INSANE conditions Temp -42° F, Wind Chill -101° F, Wind Gusts 127 mph! https://t.co/vr4pGu9p7G

From the summit cam 230-240pm. #OHwx #PAwx pic.twitter.com/6N30euV9oL — NWS Cleveland (@NWSCLE) February 3, 2023