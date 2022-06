Szakértő: már előre tudják, ha valaki meg akarná puccsolni Vlagyimir Putyint

Az amerikai hírszerzés szerint Vlagyimir Putyin ellen márciusban merényletet kíséreltek meg, de az is olvasható a jelentésben, hogy az orosz elnöknek előrehaladott rákbetegsége van, illetve, hogy Parkinson-kórral küzd.

Az általunk megkérdezett biztonságpolitikai szakértő szerint az állami vezetők, különösen a legfelsőbb vezetésnek az egészségi állapota az államtitok részét képezik valamennyi országban, tehát erről nem beszélnek, és ezen túl létezik az orvosi titoktartás is, a vezetőkkel foglalkozó orvosokat szigorú ellenőrzés alatt tartják.

Vlagyimir Putyin esetében azért lehet követni azt az orosz (szovjet) gyakorlatot, hogy általában a betegségekkel kapcsolatba semmiféle konkrét dolgot nem mondanak, illetve jóval később jelentik be a problémát – mondta Kis-Benedek József. Felhívta a figyelmet arra, hogy többször lehetett ezt tapasztalni, Csernyenkónál és egyéb vezetőknél, a hivatalos közlés szerint náthájuk volt, ám később belehaltak.

A Magyar Hadtudományi Társaság szakértője szerint

Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban lehet látni, hogy valamilyen problémája van.

"Azt nem lehet elmondani, hogy semmi nincs, mert látszik a mozgásán, a kézmozdulatain, az arcán, a tekintetén. A kézmozgásából olyan szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, meg tudják állapítani mondjuk a Parkinson-kór előrehaladottsági szintjét" – fogalmazott Kis-Benedek József, de hozzátette, hogy a május 9-i győzelem napi ünnepségen Putyin csak végigsétált az emberek között, kezet fogott velük, elment koszorúzni. Ha immunproblémája lenne, akkor nemigen engedték volna ilyen helyre – vélekedett a szakértő.

Azt is megemlítette, hogy helyi és külföldi vezetőkkel is találkozott az orosz elnök, nincs teljes mértékben izolált állapotban, ami azt jelenti, hogy olyan nagyon beteg nem lehet.

A hírszerzési jelentésben megemlített merénylet lehetősége a biztonságpolitikai szakértő szerint soha nem zárható ki, de Putyin a világ legjobban végzett vezetői közé tartozik.

"Nagyon őrzött ember, nem igazán lehet arra a területre menni, ahol ő tartózkodik. Nagyon messze nem szokott utazni, ha igen, akkor is igen komoly kísérettel. Ezen kívül

a rossz nyelvek szerint alteregói vannak, sose lehet tudni, hogy az a személy, akit éppen látunk, az igazi Putyin-e"

– fejtette ki.

Az esetleges puccs lehetőségéről Kis-Benedek József azt mondta, ha valaki ilyet is készít elő az orosz elnök környezetében, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) előre tudja már azt is, ha ennek egyáltalán az előkészülete szóba kerül, ezt is ellenőrzik. Nem zárható ki persze ennek a megvalósíthatósági lehetősége – tette hozzá.

Arról, hogy kinek állhat érdekében álhírek terjesztése Putyin egészségéről, a szakértő azt mondta, hogy mindenkinek. "Az oroszok és az ukránok is szivárogtatnak ilyeneket, ebben a háborúban óriási fake news özönnel találkozunk, és az amerikaiak is ugyanezt csinálják. Az elnök környezetében is lehetnek olyanok, akik álhíreket szivárogtatnak, hiszen is titkosszolgálatoknak is feladatuk, hogy álhíreket terjesszenek minél több, helyen szerte a világban, lehetőleg több forrásból" – fejtette ki a Kis-Benedek József, hozzátéve, elképzelhető, hogy az oligarchák is szivárogtatnak ilyeneket, hiszen a mostani háborús helyzet káros a számukra.

