Illegális Covid-partik: egy államtitkár feje ment rá a botrányra

Szerdán pedig David Wolfson igazságügyi államtitkár bejelentette, lemond posztjáról az illegális bulik, a Covid-szabályok megsértése miatt. A Sky News tudósítása szerint Lord Wolfson levelet írt Boris Johnsonnak, melyben kifejtette: nemcsak az események, a miniszterelnök „magatartása” miatt mond le, hanem „a történtekre adott hivatalos válasz miatt” is. Hozzátette: „államtitkári és szakmai kötelezettségeire” tekintettel "nincs más lehetősége" a lemondáson kívül.

A BBC cikke szerint a kormányfő sajnálattal fogadta Lord Wolfson lemondását, és méltatta a jogrendszer reformjához való hozzájárulását. Wolfson 2020 decembere óta igazságügyi államtitkár, aki az emberi jogokért és az alkotmányért felel.

A lezárások alatti partikról szóló hírek megjelenése óta az államtitkár volt az első magasabb rangú tisztviselő, aki lemondott az üggyel összefüggésben.

Mint ismert, kedden jelentették be, hogy pénzbírságot rótt ki Boris Johnson brit miniszterelnökre a londoni rendőrség a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt zárlatok idején tartott partik miatt. Ugyancsak bírságot kapott Johnson felesége, Carrie Johnson, valamint Rishi Sunak pénzügyminiszter is. (A rendőrségi közleményből nem derült ki a megbírságoltak kiléte, de a londoni miniszterelnöki hivatal bejelentette, hogy ők hárman is köztük vannak.)

Sir Keir Starmer, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője és Sadiq Khan, London ugyancsak munkáspárti polgármestere a Scotland Yard döntésének bejelentése után lemondásra szólította fel a konzervatív párti kormányfőt.

Ed Davey, a harmadik legnagyobb országos parlamenti párt, a Liberális Demokraták vezetője keddi nyilatkozatában követelte, hogy a kormány soron kívül hívja össze a tavaszi szünetét töltő parlamentet és a képviselők tartsanak bizalmi szavazást Johnsonról.

A múlt év végén és az idei év elején egymás után kerültek nyilvánosságra értesülések arról, hogy Johnson hivatalában a szigorú járványügyi korlátozások idején több kerti partit, társasági összejövetelt is tartottak.

Az akkoriban érvényben volt, Boris Johnson kormánya által elrendelt angliai járványellenes intézkedések értelmében kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember szabadtéren sem tartózkodhatott egymás társaságában, és a nem együtt élő családtagok, ismerősök otthonukban sem látogathatták egymást.

Az ügy Johnson 2019-ben kezdődött miniszterelnöki időszakának eddigi legnagyobb belpolitikai botrányává fajult.

A rendőrség keddi közleményéből nem derült ki, hogy Johnson és felesége, illetve Sunak melyik összejövetel miatt kapott bírságot. Az azonban már korábban ismertté vált, hogy 2020. június 19-én születésnapi ünnepséget tartottak Johnson tiszteletére a Downing Streeten, és ezen a rendezvényen mindhárman jelen voltak, a miniszterelnöki hivatal hozzávetőleg harminc munkatársával együtt.

Boris Johnson a modern brit politikatörténet első olyan, hivatalban lévő miniszterelnöke, akit törvénysértés miatt hatósági szankcióval sújtanak.

A kormányfőtől már a botrány kipattanása után is folyamatosan követelték az ellenzék képviselői, hogy távozzon tisztségéből. Johnson egyetlen válasznyilatkozatában sem zárta ki ennek lehetőségét, de eddig minden esetben arra hivatkozott, hogy meg kell várni a rendőrségi vizsgálat eredményét.

Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver