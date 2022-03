Mariupol eleshet, Putyin nem enged, Zelenszkij eltökélt – ez történt szombaton az orosz–ukrán háborúban

Szombat hajnalban már Kárpátalján is megszólaltak a szirénák, de szerencsére ott nem volt támadás, de az orosz légierő célpontokat támadott Dnyipróban, Luckban és Ivano-Frankivszkban. Az éjszaka folyamán támadás ért egy lőszerraktárt és egy üzemanyagraktárt Kijevtől délre. A fővárostól északra található, napok óta támadás alatt álló Csernyihivben nincsen áram, víz, fűtés és gáz.

Eközben az oroszbarát szakadárok folytatják az előrenyomulást Mariupolban. Az ukrán hadsereg szombaton közölte, hogy az ellenséges csapatok területeket foglaltak el a város keleti peremén. Az orosz védelmi minisztérium korábban arról számolt be, hogy több városrészt ellenőrzése alá vont. Az Azovi-tenger partján fekvő négyszázezres lélekszámú várost napok óta ostromolják. A helyszínen egyre rosszabb a humanitárius helyzet.

A Harkivhoz közeli Izjum mintegy fele már orosz ellenőrzés alá került - közölték ukrán források. A támadó csapatok elsáncolták magukat a város északi részén. Az értesüléseket független forrásból nem lehet megerősíteni.

Az elfoglalt Volnovaha környékén az orosz csapatok megpróbáltak offenzívát indítani, a terület ukrán vezetője szerint a település gyakorlatilag nem létezik, az infrastruktúra megsemmisült, a lakosok elmenekültek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton többször is megszólalt: egyrészt közölte, hogy elrabolták a dél-ukrajnai Melitopol polgármesterét, és Emmanuel Macron francia elnök és Olaf Scholz német kancellár segítségét kérte a kiszabadítása érdekében. Az ukrán államfő sajtótájékoztatóján közölte: az orosz invázió óta körülbelül 1300 ukrán katona halt meg, és csak pénteken 500-600 orosz katona adta meg magát. Arról is beszélt, hogy bármilyen béketárgyalást tűzszünetnek kell megelőznie, és hogy Kijevet csak úgy tudják elfoglalni az oroszok, ha porig rombolják.

Emmanuel Macron francia elnök és Olaf Scholz német kancellár 75 percen át tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, de nem értek el eredményt. Azonnali tűzszünetre és a konfliktus diplomáciai megoldásának keresésére szólították fel az orosz elnököt, aki szerint viszont az ukrán fegyveres erők durván megsértik a nemzetközi jogot.

Az orosz megszálló erők "álnépszavazást" tartanának Herszon kikötővárosában, hogy újabb szakadár régió jöjjön létre Ukrajna területén - állította a városi tanács elnökhelyettese szombaton. Szerhij Hlan a közösségi médiában azt írta: egy újabb szakadár köztársaság kikiáltásával a térség "egy reménytelen lyukká válna élet és jövő nélkül". Az orosz csapatok március elején elfoglalták Herszont, de a városban azóta is gyakoriak a megszállók elleni tüntetések.

A Roszatom orosz állami energiavállalat tizenegy munkatársa, köztük két mérnök érkezett a zaporizzsjai atomerőműbe – közölte az Enerhoatom ukrán állami atomipari vállalat. A szakértői csoport felméri a létesítmény biztonságosságát, illetve elvégzi a szükséges javításokat. Európa legnagyobb atomerőműve több mint egy hete került orosz kézre.

Célponttá válhatnak az Ukrajnának szánt nyugati fegyverszállítmányok – figyelmeztetett Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes, "veszélyes lépésnek" nevezve az ehhez hasonló terveket. Rjabkov azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy "eszkalációs politikát" folytat, és fokozza a feszültséget a nemzetközi porondon azzal, hogy más országokon keresztül fegyverszállítmányokat szervez Ukrajnába.

Fehéroroszország szombaton közölte: öt alegységet küld a déli határhoz, hogy megakadályozza az ukrán csapatok betörését területére. A helyi védelmi minisztérium leszögezte: mindez nem jelenti azt, hogy a fehérorosz hadsereg bármilyen formában részt venne az orosz műveletekben Ukrajna területén. Kijev azt feltételezi, hogy Minszk csatlakozni akar a harcokhoz Oroszország oldalán.

Ljubov Nepop ukrán nagykövet megköszönte a segítséget Magyarországnak, amelyre szövetségesként tekint, amikor véradáshoz szükséges eszközöket küldtek Budapestről Ukrajnába.

Az is kiderült, hogy a Gazprom továbbra is a szerződések szerint szállít gázt európai partnereinek, de közben Oroszország felvette a kapcsolatot Indiával, hogy lépjen be az orosz olaj- és gázpiacra.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatos minden szombati hírünket ebben a percről percre frissülő cikkünkben olvashatja.

Nyitókép: MTI/AP/Jevhen Maloletka