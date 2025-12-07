Kíméletlenek voltak a gyorshajtó Mikulással szemben a magyar rendőrök

A rendőrség a közösségi oldalán tette közzé az esetet, hangsúlyozva, hogy a szabálysértés esetén „senkinek nincs kegyelem”.

A rendőri intézkedés pillanatában készült felvételen látható, amint a jellegzetes piros öltözetet viselő sofőr a kék színű, személyautó mellett állva kommunikál az intézkedő rendőrrel. A megállított jármű az út szélén, egy fa közelében parkolt a ködös, párás időben.

A Veszprém vármegyei rendőrség az eset kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a biztonságos közlekedés érdekében minden úton lévőnek, beleértve a jelmezes sofőröket is, javasolt az időben történő elindulás, hogy ne sebességtúllépéssel kelljen behozni az esetleges késést.