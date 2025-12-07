ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 7. vasárnap
A rendőri intézkedés pillanatában készült felvételen látható, amint a jellegzetes piros öltözetet viselő sofőr a kék színű, személyautó mellett állva kommunikál az intézkedő rendőrrel
Kíméletlenek voltak a gyorshajtó Mikulással szemben a magyar rendőrök

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Csót település térségében a rendőrök egy Mikulás-jelmezbe öltözött gépjárművezetőt állítottak meg gyorshajtás miatt.

A rendőrség a közösségi oldalán tette közzé az esetet, hangsúlyozva, hogy a szabálysértés esetén „senkinek nincs kegyelem”.

A rendőri intézkedés pillanatában készült felvételen látható, amint a jellegzetes piros öltözetet viselő sofőr a kék színű, személyautó mellett állva kommunikál az intézkedő rendőrrel. A megállított jármű az út szélén, egy fa közelében parkolt a ködös, párás időben.

A Veszprém vármegyei rendőrség az eset kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a biztonságos közlekedés érdekében minden úton lévőnek, beleértve a jelmezes sofőröket is, javasolt az időben történő elindulás, hogy ne sebességtúllépéssel kelljen behozni az esetleges késést.

Nagyon is létezik gasztroturizmus – mondta Vinkó József, a Magyar Konyha magazin főszerkesztője az InfoRádió Aréna című műsorában, és felhívta a figyelmet újonnan összeállított gasztroséta helyekre. Beszélt arról is, hogy a hozzánk látogató külföldiek hetven százaléka milyen ételt keres, és hogy leáldozik-e a fine dining csillaga. Megtudhattuk tőle azt is, miért „házasítják” a japán és a perui konyhát.
