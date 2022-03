Ukrán nagykövet: Magyarország is szövetséges, és segít a védelemben

Ljubov Nepop Ukrajna budapesti nagykövete és Vargha Tamás államtitkár közösen indították útjára azt a tízezer vérvételhez szükséges speciális zsákot, amelyek akár harmincezer sebesült ellátására is elegek lehetnek.

“Nagyon szépen köszönöm azt a segítséget, amelyeket most és hasonlóképpen korábban is kaptunk, és amelyeket remélem, továbbra is fogunk. Ez nagyon fontos, tényleg azt szeretnénk mondani, hogy minden segítség, minden pillanatban, amelyeket kapunk, ez az ember életét menti meg. És ezért bármit, amit Magyarország tehet, ezt nagyon szívesen fogadom. Nemcsak az ukrán menekültek számára, de azok számára, akik ott, Ukrajnában maradnak.

Örülök annak, hogy Magyarország is szövetségese és segít ebben a védelemben,

úgyhogy még egyszer szeretnénk megköszönni ezt az adományt is” – mondta az ukrán nagykövet.

A megnyilatkozás annak fényében különösen érdekes, hogy a diplomata március elején még sírva üzent a magyaroknak és keményen bírálta a nyugati és a magyar diplomáciát, amiért nem lép fel elég erősen az orosz agresszióval szemben, és amiért szerinte nem tesznek eleget azért, hogy megállítsák az oroszok invázióját.

Az adomány kapcsán pedig a Miniszter tegnap az alábbiakat írta Facebookon:

Borzalmas és szívszorító mindaz, amin az embereknek keresztül kell menniük Ukrajnában, immáron tizenhat napja. Mi ahol csak tudunk segítünk, hiszen több mint 200 ezer menekültet fogadtunk a határainkon, amivel párhuzamosan jelenleg is zajlik Magyarország történetének legnagyobb humanitárius segélyakciója.

Látva mindazt ami Ukrajnában történik, nem kérdés, hogy ilyenkor a legfontosabb nem lehet más, mint az emberi élet védelme. Az Országos Vérellátó Szolgálattal ezért ma soron kívül teszünk eleget az ukránok segítségkérésének és tízezer vérvételhez szükséges zsákot küldünk az országba.

A jelentések szerint a háború rendkívüli mértékben megnövelte a véradási hajlandóságot az országban, de a levett vér tárolásához és hasznosításához speciális vérzsákokra van szükség, amiből jelenleg komoly hiány van.

A kormány döntése értelmében ezért most segélyszállítmányt küldünk a magyar kapacitásokból, amely adomány órákon belül a határon lesz, hogy az illetékesek továbbvigyék oda, ahol arra a legnagyobb szükség van. A tízezer vérvételi zsák, akár harmincezer sebesült ellátására is elég lehet, most mégis inkább azt kívánnánk, bárcsak egyet se kéne használni.

