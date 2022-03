Már olajtárolók is égnek, találat ért egy emberekkel teli mecsetet és egy kórházat is

Az orosz bombázások miatt két olajtároló is lángra kapott Kijev közelében, az egyik a fővárostól 36 kilométerre fekvő Vaszilkivben, a város légi bázisánál, a másik egy Krijacski nevű falunál. Az ukrán katasztrófavédelem (SES) jelentése szerint egy fagyasztott élelmiszereket tároló raktárépület is kigyulladt a kijevi régióban. Az épületet hajnalban érhette találat, a tüzet nem sokkal szombat reggel 8 óra előtt azonosították, a tűzoltók posztunk írásakor is dolgoznak az eloltásán. Áldozatokról nem tudni – írja a BBC.

A Maxar nevű cég műholdképei alapján a Sky News arról ír, hogy Kijev közelében lakóházak is égnek, míg más felvételeken az látszik, hogy hosszú autósorok próbálják elhagyni a fővárost. A képek szerint a Kijev közelében haladó orosz csapatok aktívan lőnek a lakóterületekre, a Kijevtől északnyugatra fekvő Mosunban például égő épületek és kiterjedt károk látszanak.

Mikolajivban egy onkológiai központot ért bombatalálat – közölte a város egészségügyi hatóságának a vezetője. Makszim Beznoszenko ugyanakkor azt is jelezte, hogy nem voltak áldozatok, és az épület károsodása ellenére a gyógyítást folytatni tudják az intézményben.

Az ukrán külügyminisztérium közlése szerint bombatalálat ért Mariupolban egy mecsetet, ahol nyolcvan felnőtt és gyermek keresett menedéket, köztük több török állampolgár. Arról egyelőre nincs információ, hogy a támadásnak voltak-e áldozatai.

Ukrajna továbbra is azzal vádolja Oroszországot, hogy megakadályozza a civilek menekülését az ostromlott városból, ahol százezrek estek csapdába, míg Oroszország szerint Ukrajna akadályozza az emberek kimentését.

Eközben több mint egy tucatnyi humanitárius folyosót terveznek szombaton a civilek kimenekítésére a harcok sújtotta ukrajnai városokból – derült ki Kijevből származó információk szerint.

A délkelet-ukrajnai Zaporizzsjából ismét elindult egy konvoj segélyszállítmányokkal és autóbuszokkal az ostromlott Mariupol kikötővárosba – közölte Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes. Ez már az ötödik kísérlet az Azovi-tengeren fekvő város elérésére. Eddig a megbeszélt humanitárius folyosók kialakítása nem valósult meg, a kudarcért mindkét fél a másikat hibáztatja.

Az oroszbarát szakadárok közölték, hogy péntek reggel óta 217 civilt hoztak biztonságos területre Mariupolból.

Verescsuk arról is beszámolt, hogy több, az ukrán fővárostól, Kijevtől északnyugatra fekvő helyen, köztük Hosztomel, Makariv és Borodjanka településeknél is léteznek folyosók a menekülők számára. Emellett az ország északkeleti részén, többek között Szumi városából is történtek újabb evakuálási kísérletek.

Nyitókép: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images