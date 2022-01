Elképesztő katasztrófa körvonalazódik a tongai vulkániktörés után - videók

A 105 ezer lakosú csendes-óceáni szigetországot harminc éve nem tapasztalt erősségű tűzhányókitörés, majd ennek hatására cunami sújtotta szombaton (angol nyelvű grafika itt). Hárman életüket vesztették, nagyon sok épület megsemmisült, és nincs helyben tiszta ivóvíz. Az ENSZ szerint a lakosság legalább 80 százalékát súlyosan érinti a katasztrófa.

Napokkal később, csütörtökön érkeztek meg a vulkánkitörés és szökőár sújtotta Tongára az első segélyszállító repülőgépek, miután megtisztították a szigetország fő leszállópályáját a vulkáni hamutól. Helyreállt az országgal a telefonkapcsolat is - jelentették hírügynökségek.

Elsőként az új-zélandi légierő C-130 Hercules típusú szállítógépe tudott leszállni a Fua'amotu nemzetközi repülőtéren - közölte az új-zélandi hadsereg szóvivője. A Reuters hírügynökség szerint ezután megérkezett oda az ausztrál légierő egy C17-es típusú szállítógépe is.

Peter Dutton ausztrál védelmi miniszter közleményben beszámolt arról, hogy a tongai hatóságok fáradhatatlanul dolgoztak a leszállópálya megtisztításán. Az ausztrál gép tengervízlepárló berendezést, sátrakat, tábori konyhákat és takarítógépet vitt a szigetre a leszállópálya alaposabb megtisztítására. Még csütörtökön oda érkezik egy másik ausztrál gép is további segéllyel.

Az új-zélandi gép humanitárius és katasztrófamentési segélyt szállított, tábori felszerelést, generátorokat és távközlési eszközöket - közölte Wellingtonban Nanaia Mahuta új-zélandi külügyminiszter.

Új-Zélandról két hajó is oda tart, az egyik már pénteken odaér 250 ezer liter ivóvízzel és tengervízlepárló berendezéssel, amely naponta 70 ezer liter ivóvizet képes előállítani. Ausztrália is elindít egy hajót pénteken.

Ausztrália tongai főképviselője azt mondta:

az anyagi kár katasztrofális.

"Végig a nyugati part, amelyen szép üdülőhelyek és sok ház volt, most holdbéli tájra hasonlít. A legfontosabb most az ivóvíz biztosítása" - jelentette ki.

Noha a telefonkapcsolatot a külvilággal szerdán sikerült helyreállítani, az internetkapcsolat javítása legalább egy hónapot vesz majd igénybe - közölte az internetkapcsolatot biztosító, tenger alatti kábel tulajdonosa.

A NASA Goddard Űrközpont jelentése szerint

a kitörés ereje 5-10 megatonna TNT felrobbanásának erejével volt egyenértékű, ami 500-szorosa a második világháboróban az amerikaiak által Hiroshimára ledobott atombombának.

Még csak most kezdenek szállingózni az első helyszíni képek a szökőár és a vulkáni hamu pusztításáról, és már befutottak a helyiek első beszámolói is a kitörésről, a hangrobbanásról, a menekülésről.

Marian Kupu, egy helyi újságíró a Reutersnek elmondta: amikor a Hunga Tonga-Hunga Ha'apai vulkán kitört, elérte őket a hangrobbanás, az olyan hangos volt, hogy csengett tőle a fülük és utána a kitörés hangja miatt alig hallották egymást. Csak annyit tudtak tenni, hogy ugrasztották a családtagokat és rohantak el a Kolovai régióból, mert az a tengerpart mellett van. A helyzet kaotikus volt, mindenki menekült, ahogy csak tudott.

A kitörés, amelynek nyomán legalább három ember meghalt (de eddig nem tudták felmérni a veszteségeket a főszigeten, Tongatapun sem teljesen, nem beszélve az eddig szinte elérhetetlen kisebb szigetekről), helyenként 15 méteres hullámokat generált, és a cunami miatt nagy mértékben elpusztult több partszakasz, ahol korábban villák, üdülőhelyek álltak.

A kitörés vulkáni hamuja a Nemzetközi Űrállomásról:

A helyiek sálakkal és maszkokkal próbálják védeni magukat a mindent beborító vulkáni hamutól és portól. Marian Kupu is így jelentkezett be híradásában, elmondva, hogy néhány órás, de néhány napos áramkimaradások is vannak, mert a transzformátorok és a lámpák is megsérültek a hamu miatt, ám

leginkább tiszta vízre lenne szükségük.

Az élelmiszer-ellátással sincs minden rendben, de az ivóvíz hiánya kritikus pontot jelent a következő napokban.

Mint mondta, nem tudni, jelentenek-e még további haláleseteket, ahogy takarítják a szigetet és számba veszik a károkat, de az biztos, hogy a kormány még csak most próbál elrepülni a megtisztított fő repülőtérről a többi szigetre, hogy felmérje az ottani állapotokat.

Attól tartanak ugyanis, hogy két kisebb szigetet teljesen letaroltak a magas hullámok. Erről már a The Guardian számolt be, a tongai kormány közleménye alapján, amely szerint úgy tűnik, hogy Mango szigetén egyetlen ház sem maradt állva, és Fonoifuán is mindössze kettő. Légifotó a Tongához tartozó Fonoifua-szigetről a vulkánkitörés után (NZ Defence Force)

Már ismert az eddigi halálos áldozatok személyazonossága is: egyikük egy 65 éves nő Mango szigetéről, egy másik egy 49 éves férfi Nomuka szigetről. A harmadik elhunyt egy 50 éves brit nő, aknek holttestét hétfőn találták meg.

Mindemellett Peruban ökológiai katasztrófának minősítették az olajszivárgást, amit az okozott, hogy a vulkán hétfői, újabb kitörése idején egy tartályhajóból éppen kőolajat szivattyúztak át a La Pampilla olajfinomítóba.

