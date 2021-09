A pakisztáni titkosszolgálat vezetője váratlanul Afganisztánba látogatott

Erőszakba fulladt Kabulban egy nők jogaiért rendezett tüntetés, legalább egy nő megsebesült - jelentették helyi médiaforrások.

Az aktivisták az elnöki palotához közel gyűltek össze, egyebek között "Mi nem a kilencvenes évek asszonyai vagyunk" feliratú táblákat a magasba tartva, utalva ezzel a tálibok korábbi, 1996-tól 2001-ig tartó kormányázására, amely során a nőktől szinte minden jogot elvettek, például nem járhattak iskolába, és az utcára is csak férfirokon kíséretében léphettek ki.

Videófelvételeken az látható, hogy tálib fegyveresek és nők egy csoportja hevesen összevitatkozott, a képsorokon pedig több nő erősen köhögött, vélhetően könnygáz miatt.

"Úgy tűnik, immár nem lehet politikai demonstrációkat tartani" - jegyezte meg Zaki Darjábi afgán újságíró Twitteren, aki szintén megosztott egy videót a tüntetésről.

Look to the footage:



What is happening with #women marches in #Kabul.



It seems civilian and political protest are not allow any more.



Taliban trying to stop women march which happening second day in row. #Afghanistan pic.twitter.com/vqa8QONLOj