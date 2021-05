Sok a tévhit az indiai járvánnyal kapcsolatosan is

Az indiai krematóriumok nem bírják a sok halálesettel járó rengeteg halottégetést, napról napra dől meg a feltárt új esetek számának rekordja, és egészen biztosan több a beteg és a halott is, mint amiről tudnak. Ezeken túl pedig számos olyan pletyka is terjed, amelyek nem teljesen felelnek meg a valóságnak, ezekről tudósít a CNN.

Nincs több fiatal beteg

Az orvosok anekdotikus beszámolói szerint több fiatal betegszik meg, mint korábban, a kormány pedig ezt megerősítve azt üzente kifejezetten a fiatal indiaiaknak, hogy vigyázzanak magukra jobban. A kormánystatisztikák szerint ugyanakkor nem érinti ez a hullám súlyosabban a fiatalabbakat Indiában, mint az első.

Az első hullám alatt nagyjából a fertőzöttek 31 százaléka volt 30 év alatti, ez jelenleg 32 százalékos.

A tavalyi hullámban az 50 év alattiak adták az össze halálozás 20 százalékát, ez az arány most 19 százalék. V. K. Paul, az indiai koronavírus-munkacsoport elnöke szerint nem látják az adatokból azt, hogy a fiatalabbakat súlyosabban érintené a járvány mostani szakasza. Orvosok ugyanakkor megfigyelték, hogy több gyermek kerül kórházba most, mint korábban, ennek hátterében ugyanakkor az állhat, hogy összességében is több a beteg. Chandrasekhar Singha gyermekorvos szerint nem kell pánikba esni, ha valaki gyermeke pozitív tesztet produkál: ha nem túlsúlyos vagy nincsen légzőszervi alapbetegsége, jó eséllyel nem kerül majd kórházba.

Kevés oltott fertőződik meg

Az indiai helyi lapokban terjedni kezdett az is, hogy oltott egészségügyi dolgozók betegszenek meg: ezzel szemben a hazai fejlesztésű Covaxinnal oltottak mindössze 0,04 százaléka betegedett meg adataik szerint, a Covishield, azaz az AstraZeneca Indiában gyártott verziója esetében pedig 0,03 százalék ez az arány. Szombatig az oltást csak a legveszélyeztetettebbek és frontvonalbeli dolgozók kapták. Balram Bhargava, az egészségügyi kutatási minisztérium titkára szerint azok,

akik oltás mellett fertőződtek meg, azok foglalkozásuk révén vannak nagyobb veszélynek kitéve.

Sokan teszik az indiai variánst felelőssé az ottani második hullám miatt: ezt jelenleg bizonyítani nem lehet, mivel nem áll rendelkezésre elegendő adat a variánsokkal kapcsolatban Indiában. A minták kevesebb mint egy százalékát szekvenálják, holott 5-10 százalékot kellene. Így csak spekuláció, hogy az indiai variáns a hibás, miközben Indiában jelen van a bizonyítottan fertőzőbb brit törzs is.

Csodaszer nem létezik

Az országban a hagyományos orvoslás módszereire sokan esküsznek a koronavírus megelőzésére és kezelésére: tehénvizelettől kezdve a WHO által elfogadottnak nevezett gyógynövényes készítményig sokféle szer kering az országban. A valóságban azonban semmi bizonyíték nincs ezeknek a szereknek a hatásosságára, és a WHO semmi ilyet nem engedélyezett.

Az alacsony átoltottságot is sokan emlegetik a második hullámért felelősként: szakértők szerint ugyanakkor valószínű, hogy az indiai esetszám megugrott volna akkor is, ha kicsit előrehaladottabb az immunizáció, mivel azt eleve lassabb tempójúnak tervezte India. Hatékonyabb lehetett volna ugyanakkor az ország szintű járvány megelőzése, ha a helyi kitöréseket jobban kezelik.

Felmerült az is, hogy a halottégetések magas száma miatt romlik a levegő minősége Indiában, különösen az olyan nagyvárosokban, mint Delhi, ahol naponta több százan halnak meg.

A levegőminőség Indiában hagyományosan rossz:

bár valószínűleg az égetések is hozzátesznek ehhez, önmagukban nem tehetők felelőssé a rossz levegőért.

A jelenlegi helyzet

Mindeközben India már több mint 20 millió koronavírusos esetet jelentett a pandémia során összesen, több mint 220 ezer halálos áldozat mellett. A második hullám kezdetéért felelő Mahárástra tartományban az indiai közlések szerint az esetszámok már csökkennek, de ezt a tesztelés alacsony aránya miatt nehéz egyelőre úgy értékelni, hogy az ország túl lehet a nehezén - írja a BBC. Egyre több tartomány vezet be különböző helyi korlátozásokat is, az oxigénhiány pedig még mindig tart. A főváros vezetése a BBC információi szerint azt akarja, hogy a túlterhelt intézmények irányítását vegye át a hadsereg. Az oltáshiány elnyúlik

A 36 indiai tartományból mindössze 12-ben tudták megkezdeni a 18 év fölöttiek oltását a hiány miatt.

A helyi gyártású oltások nem fedezik a szükségleteket, Szputnyikból nemrég érkezett az első 150 ezer adag az országba, a Pfizerrel pedig tárgyalnak.

